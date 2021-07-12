Стало известно об отмене встречи Зеленского с министром обороны Германии

Берлин, 12 июля. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменена.

Украинский лидер прибыл в Берлин 11 июля. Политик уже провел встречу с лидером партии «Христианско-демократический союз» Армином Лашетом. Президент Украины также планировал провести переговоры с министром обороны ФРГ, однако встреча отменилась. Причины не сообщаются.

Ранее стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял в Берлине Владимира Зеленского. В Сети появились первые фото с мероприятия.