Песков: Россия и США должны сотрудничать в области кибербезопасности

Москва, 12 июля. Москва и Вашингтон должны сотрудничать в рамках договора о взаимной помощи по уголовным делам. В том числе и при взаимодействии в области кибербезопасности.

Российской и американской сторонам необходимо сотрудничать по вопросу кибербезопасности, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Страны должны налаживать отношения в этой области, учитывая договор о взаимной помощи по уголовным делам, пояснил спикер. Вопрос безопасности в киберпространстве был одним из основных на женевском саммите. По итогам встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, было решено начать консультации по обозначенному вопросу.