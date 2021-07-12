Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 13:49
13:49
Общество
Пермячка через прокуратуру добилась для своего ребенка лекарства за 25 млн рублей
13:48
Общество
Фатьянову снимут с выборов в ЗакС Петербурга
13:46
Евро 2020
Андрей Канчельскис прокомментировал высказывания Дзюбы в адрес Манчини
13:41
Происшествия
Потолок обрушился на посетителей столовой бизнес-центра в Петербурге
13:41
Общество
«Хватит умствовать»: Геннадий Онищенко объяснил ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак»
13:40
Политика
В ОНФ рассказали о работе над вопросами россиян после прямой линии Путина
13:40
Происшествия
Последнее застолье: три человека погибли, отравившись «паленой» водкой под Тамбовом
13:39
Происшествия
Генерал ФСИН рассказал о причине громкого ночного веселья в колпинском СИЗО
13:38
Происшествия
Жителя Урюпинска привлекли к уголовной ответственности за охоту в природном парке
13:37
Технологии
Успехи того, чего нет — космонавтики Украины. Колонка Владимира Тулина
Все новости

Песков: Россия и США должны сотрудничать в области кибербезопасности

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:39
Политика
Песков: Россия и США должны сотрудничать в области кибербезопасности
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 12 июля. Москва и Вашингтон должны сотрудничать в рамках договора о взаимной помощи по уголовным делам. В том числе и при взаимодействии в области кибербезопасности.

Российской и американской сторонам необходимо сотрудничать по вопросу кибербезопасности, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Страны должны налаживать отношения в этой области, учитывая договор о взаимной помощи по уголовным делам, пояснил спикер. Вопрос безопасности в киберпространстве был одним из основных на женевском саммите. По итогам встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, было решено начать консультации по обозначенному вопросу.

Вернуться назад

россия сша песков кибербезопасность
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru