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Российских пилотов и бортпроводников обязали делать ПЦР-тесты каждые три дня

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:38
Общество
Российских пилотов и бортпроводников обязали делать ПЦР-тесты каждые три дня
pixabay.com  /  @StockSnap

Москва, 12 июля. Пилоты и бортпроводники должны будут проходить ПЦР-тестирование на коронавирус каждые три дня, сообщили в Росавиации.

Ведомство поручило авиакомпаниям обеспечить тестирование для членов экипажа не менее одного раза в 72 часа. Такая мера направлена на предотвращение распространения COVID-19, пишет РБК со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Олега Сторчевого.

До этого ведомство не предъявляло требований относительно периодичности ПЦР-тестирования. Сроки определяло руководство авиаперевозчиков. Ранее Росавиация опровергла слухи об ограничениях на покупку билетов из-за коронавируса.

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росавиация пилоты коронавирус
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