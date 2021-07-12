Российских пилотов и бортпроводников обязали делать ПЦР-тесты каждые три дня

Москва, 12 июля. Пилоты и бортпроводники должны будут проходить ПЦР-тестирование на коронавирус каждые три дня, сообщили в Росавиации.

Ведомство поручило авиакомпаниям обеспечить тестирование для членов экипажа не менее одного раза в 72 часа. Такая мера направлена на предотвращение распространения COVID-19, пишет РБК со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Олега Сторчевого.

До этого ведомство не предъявляло требований относительно периодичности ПЦР-тестирования. Сроки определяло руководство авиаперевозчиков. Ранее Росавиация опровергла слухи об ограничениях на покупку билетов из-за коронавируса.