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Песков рассказал, кто должен заниматься российским футболом

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:37
Спорт
Песков рассказал, кто должен заниматься российским футболом
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 12 июля. Никакие «башни» Кремля не будут поворачиваться в сторону футбола в России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность его влияния на спорт.

Он подчеркнул, президент России Владимир Путин многое делает для развития спорта в стране, но Кремль не будет вникать «всеми башнями» в футбольные дела. По его мнению, этим должны заниматься профессионалы.

«Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы», — сказал представитель Кремля.

Сборная России по футболу неудовлетворительно выступила на Евро-2020 года, который из-за пандемии коронавируса проходил в этом году. Команда Станислава Черчесова не смогла выйти из группы. После провального выступления игроков главный тренер сборной принял решение об отставке.

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