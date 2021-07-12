Песков рассказал, кто должен заниматься российским футболом

Москва, 12 июля. Никакие «башни» Кремля не будут поворачиваться в сторону футбола в России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность его влияния на спорт.

Он подчеркнул, президент России Владимир Путин многое делает для развития спорта в стране, но Кремль не будет вникать «всеми башнями» в футбольные дела. По его мнению, этим должны заниматься профессионалы.

«Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы», — сказал представитель Кремля.

Сборная России по футболу неудовлетворительно выступила на Евро-2020 года, который из-за пандемии коронавируса проходил в этом году. Команда Станислава Черчесова не смогла выйти из группы. После провального выступления игроков главный тренер сборной принял решение об отставке.