Лавров подтвердил готовность Судана к строительству базы ВМФ РФ на Красном море

Хартум, 12 июля. Судан проинформировал о готовности страны к началу ратификации соглашения о строительстве базы ВМФ РФ на Красном море. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, в Правительстве РФ ранее был одобрен проект соглашения между Москвой и Хартумом о создании пункта базирования ВМФ России на территории Судана.

Известно, что на официальном портале правовой информации было обнародовано соответствующее постановление, предусматривающее создание пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.