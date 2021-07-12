Лиза Галкина умилила поклонников театральной подачей загадывания загадок

Москва, 12 июля. Телеведущий и юморист Максим Галкин порадовал поклонников новым видео со своей дочерью Лизой. Девочка загадывала семье и друзьям загадки.

За семилетней дочерью Максима Галкина и Аллы Пугачевой приятно и интересно наблюдать, говорят поклонники. На видео девочка для загадывания загадок использует не только вербальное объяснение, но и задействует мимику и жесты.

«Загадки! С театральной подачей», — подписал 45-летний артист видео на своей странице в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от выступления семилетней дочери звездной пары. Лиза умилила их своим театральным представлением, пишет «Вечерняя Москва».

«Боже! Ведь есть дети у звезд, которые воспитаны и очень приятные. Максим и Алла, вы такие молодцы, что так воспитываете детей»; «Какая же красивая, талантливая, редкая девочка!»; «Какая славная Лизочка! Умница, актриса, люблю, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить»; «Ну, суперстар растет однозначно!» — пишут интернет-пользователи в комментариях под фото.

Максим Галкин регулярно делится с фанатами кадрами с детьми. На днях он показал, как Лиза танцевала танго и вальс с необычным партнером. Девочка взяла кофту и стала двигаться с ней по площадке на свежем воздухе.