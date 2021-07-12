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Танкисты ЦВО уничтожили «вражескую» бронетехнику на учениях под Оренбургом
Армия
Танкисты ЦВО уничтожили «вражескую» бронетехнику на учениях под Оренбургом
 /  Пресс-служба Балтийского флота

Оренбург, 12 июля. Учения танкистов Центрального военного округа с применением спецтехники РХБЗ прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По сценарию маневров, военнослужащие с помощью БПЛА «Орлан-10» обнаружили отряды условного противника, которые выдвигались на бронетехнике к важному объекту, и передали их координаты в командный пункт. Для уничтожения «вражеской» боевой техники выдвинулись танки Т-72Б3.

Также экипажи танков отработали подавление разрозненных групп «боевиков» и отразили атаки барражирующих беспилотников, применив крупнокалиберные пулеметы «Корд» и модернизированные танковые пулеметы ПКТМ. Помимо этого, бойцы ЦВО во взаимодействии с подразделениями РХБ защиты провели дезинфекцию техники после преодоления зараженного участка.

В это время Росгвардия начала крупнейшие за всю свою историю учения «Заслон-2021». Маневры будут проходить до 30 июля, рассказали в пресс-службе ведомства.

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