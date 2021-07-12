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Владимир Путин встретится с Титовым 12 июля
Политика
Владимир Путин встретится с Титовым 12 июля
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 12 июля. Российский президент Владимир Путин заслушает доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова 12 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, эти переговоры давно готовились и ожидались. Борис Титов представит свой ежегодный доклад о проделанной работе на встрече с Владимиром Путиным.

Как стало известно ранее, в докладе Титова будет содержаться информация о проблемах малого и среднего предпринимательства. В документах содержатся предложения и меры системного характера. Инициативы направлены на развитие всех сегментов бизнеса.

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