Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 13:49
13:49
Общество
Пермячка через прокуратуру добилась для своего ребенка лекарства за 25 млн рублей
13:48
Общество
Фатьянову снимут с выборов в ЗакС Петербурга
13:46
Евро 2020
Андрей Канчельскис прокомментировал высказывания Дзюбы в адрес Манчини
13:41
Происшествия
Потолок обрушился на посетителей столовой бизнес-центра в Петербурге
13:41
Общество
«Хватит умствовать»: Геннадий Онищенко объяснил ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак»
13:40
Политика
В ОНФ рассказали о работе над вопросами россиян после прямой линии Путина
13:40
Происшествия
Последнее застолье: три человека погибли, отравившись «паленой» водкой под Тамбовом
13:39
Происшествия
Генерал ФСИН рассказал о причине громкого ночного веселья в колпинском СИЗО
13:38
Происшествия
Жителя Урюпинска привлекли к уголовной ответственности за охоту в природном парке
13:37
Технологии
Успехи того, чего нет — космонавтики Украины. Колонка Владимира Тулина
Все новости

В Адыгее арестанта обвинили в создании преступного сообщества

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:40
Происшествия
В Адыгее арестанта обвинили в создании преступного сообщества
komi.sledcom.ru

Майкоп, 12 июля. Материалы уголовного дела в отношении 36-летнего заключенного переданы в прокуратуру. Мужчина создал преступное сообщество и в составе организованной группы вымогал деньги.

По данным следствия, подозреваемый, являясь участником преступного сообщества, совершал тяжкие и особо тяжкие преступления на территории колонии. Преступник применил насилие к одному из арестантов — он нанес заключенному множественные удары руками и ногами, а также палкой по голове и телу и потребовал передать преступной группе деньги за карточный долг. Тем самым злоумышленники хотели продемонстрировать осужденным необходимость подчинения так называемым «воровским понятиям».

Прокуратура Республики Адыгея утвердит обвинительное заключение в отношении подозреваемого для дальнейшей передачи уголовного дела в суд.

Вернуться назад

адыгея преступное сообщество арестант
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru