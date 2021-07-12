В Адыгее арестанта обвинили в создании преступного сообщества

Майкоп, 12 июля. Материалы уголовного дела в отношении 36-летнего заключенного переданы в прокуратуру. Мужчина создал преступное сообщество и в составе организованной группы вымогал деньги.

По данным следствия, подозреваемый, являясь участником преступного сообщества, совершал тяжкие и особо тяжкие преступления на территории колонии. Преступник применил насилие к одному из арестантов — он нанес заключенному множественные удары руками и ногами, а также палкой по голове и телу и потребовал передать преступной группе деньги за карточный долг. Тем самым злоумышленники хотели продемонстрировать осужденным необходимость подчинения так называемым «воровским понятиям».

Прокуратура Республики Адыгея утвердит обвинительное заключение в отношении подозреваемого для дальнейшей передачи уголовного дела в суд.