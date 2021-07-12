Лавров заявил о поспешном выводе американских войск из Афганистана

, 12 июля. Подразделения американских войск уходят из Афганистана в явной спешке и без должной организации своей эвакуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Вывод американского военного контингента из Афганистана сопровождается оставлением на базах и складах армии США большого количества военной техники и оборудования, подчеркнул Лавров. Кроме того, он сообщил о необходимости обсуждения размещения военных баз США в странах Центральной Азии в рамках ОДКБ.

Американские власти начали полную эвакуацию своих войск из Афганистана несколько месяцев назад и собираются ее закончить к 11 сентября 2021 года. На этом фоне правительственные войска Кабула подвергаются натиску отрядов движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), которые захватывают трофеи на бывших американских базах в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.