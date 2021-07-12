Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 13:49
13:49
Общество
Пермячка через прокуратуру добилась для своего ребенка лекарства за 25 млн рублей
13:48
Общество
Фатьянову снимут с выборов в ЗакС Петербурга
13:46
Евро 2020
Андрей Канчельскис прокомментировал высказывания Дзюбы в адрес Манчини
13:41
Происшествия
Потолок обрушился на посетителей столовой бизнес-центра в Петербурге
13:41
Общество
«Хватит умствовать»: Геннадий Онищенко объяснил ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак»
13:40
Политика
В ОНФ рассказали о работе над вопросами россиян после прямой линии Путина
13:40
Происшествия
Последнее застолье: три человека погибли, отравившись «паленой» водкой под Тамбовом
13:39
Происшествия
Генерал ФСИН рассказал о причине громкого ночного веселья в колпинском СИЗО
13:38
Происшествия
Жителя Урюпинска привлекли к уголовной ответственности за охоту в природном парке
13:37
Технологии
Успехи того, чего нет — космонавтики Украины. Колонка Владимира Тулина
Все новости

В работе «Госуслуг» зафиксированы сбои из-за наплыва пользователей
Экономика
В работе «Госуслуг» зафиксированы сбои из-за наплыва пользователей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 июля. Перебои в работе единого портала государственных услуг фиксируются на фоне роста его популярности среди граждан Российской Федерации.

Проблемы с функционированием сервиса связаны с повышенным количеством запросов, объясняют в службе поддержки ЕГПУ. Речь идет, к примеру, о записи на вакцинацию в Москве и Подмосковье или об очереди на вход в приложение, пишет Life.ru.

Также пользователи отмечают, что на сайт могут не подгружаться результаты ЕГЭ. Ряд россиян заявляет, что на портале меняются данные в личном кабинете. Данная ошибка способна спровоцировать отказ в получении отдельных документов, говорится в статье.

Роспотребнадзор ранее должен был наладить передачу данных о результатах ПЦР-тестов из лабораторий на сайт «Госуслуги». Премьер-министр России Михаил Мишустин дал на это ведомству одни сутки.

Минцифры подготовило проект, позволяющий людям получать госуслуги электронно, используя сторонние информационные системы, в том числе банковские приложения, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вернуться назад

госуслуги сервис сбои в работе
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru