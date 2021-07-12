В работе «Госуслуг» зафиксированы сбои из-за наплыва пользователей

Москва, 12 июля. Перебои в работе единого портала государственных услуг фиксируются на фоне роста его популярности среди граждан Российской Федерации.

Проблемы с функционированием сервиса связаны с повышенным количеством запросов, объясняют в службе поддержки ЕГПУ. Речь идет, к примеру, о записи на вакцинацию в Москве и Подмосковье или об очереди на вход в приложение, пишет Life.ru.

Также пользователи отмечают, что на сайт могут не подгружаться результаты ЕГЭ. Ряд россиян заявляет, что на портале меняются данные в личном кабинете. Данная ошибка способна спровоцировать отказ в получении отдельных документов, говорится в статье.

Роспотребнадзор ранее должен был наладить передачу данных о результатах ПЦР-тестов из лабораторий на сайт «Госуслуги». Премьер-министр России Михаил Мишустин дал на это ведомству одни сутки.

Минцифры подготовило проект, позволяющий людям получать госуслуги электронно, используя сторонние информационные системы, в том числе банковские приложения, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».