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Дмитрий Песков усомнился в нормализации отношений с Евросоюзом после новых санкций

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:24
Политика
Дмитрий Песков усомнился в нормализации отношений с Евросоюзом после новых санкций
Prt Scr youtube.com  /  ЦАРЬГРАД ТВ

Москва, 12 июля. Решение Евросоюза о продлении санкций против России может негативно отразиться на нормализации отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, новизны в намерениях Брюсселя нет. Сейчас приходится работать в сложных условиях. Песков добавил, что подобные действия Евросоюза не дают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем.

Ранее Совет Евросоюза продлил ограничительные меры в отношении России на шесть месяцев. Санкции направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов.

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санкции россия евросоюз песков
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