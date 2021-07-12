Дмитрий Песков усомнился в нормализации отношений с Евросоюзом после новых санкций

Москва, 12 июля. Решение Евросоюза о продлении санкций против России может негативно отразиться на нормализации отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, новизны в намерениях Брюсселя нет. Сейчас приходится работать в сложных условиях. Песков добавил, что подобные действия Евросоюза не дают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем.

Ранее Совет Евросоюза продлил ограничительные меры в отношении России на шесть месяцев. Санкции направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов.