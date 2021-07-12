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Ксения Собчак рассказала, при каком условии покинула бы Россию

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:16
Общество
Ксения Собчак рассказала, при каком условии покинула бы Россию
instagram.com  /  @xenia_sobchak

Москва, 12 июля. Журналистка и светская львица Ксения Собчак обозначила условие, при котором она могла бы переехать из России в другую страну.

«Блондинка в шоколаде» обсудила вопрос эмиграции с телеведущей Юлией Бордовских на своем YouTube-канале. Гостья Собчак несколько лет прожила в США, но после все же вернулась в Россию. Собчак призналась, что ей было бы очень сложно покинуть родную страну.

«Не знаю, я бы, наверное, сделала это только в случае революции какой-нибудь», — сказала журналистка.

По мнению светской львицы, при эмиграции ты лишаешься комфортной среды друзей, любимого дома и улиц, а также почти перестаешь пользоваться русским языком. Собчак считает языковую среду очень важной. Знать и чувствовать родной язык со всеми нюансами — это очень ценно, отметила журналистка.

Бордовских согласилась с аргументами знаменитой блондинки. Телеведущая пояснила, что переехала из России, потому что ее будто «кто-то взял и повел».

Ксения Собчак ранее поделилась неожиданным секретом красоты. Светская львица рассказала, что помогает ей хорошо выглядеть.

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