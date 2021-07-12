Российские леса могут спасти планету от глобального потепления

Группа ученых из австрийского Международного института прикладных исследований опубликовала работу с оценкой состояния российских лесов. Специалисты назвали их спасением от климатических изменений: это глобальный фактор связывания атмосферного углекислого газа. Однако еще более интересным оказался другой вывод ученых: за последнюю треть века, с 1988 года, биомасса российского леса выросла на 40%, а его способность связывать СО2 — на 47%.

Какое значение для России имеют такие выводы о состоянии наших лесов? И поможет ли нам «лесной фактор» в будущих непростых переговорах по климатической повестке? Об этом — в материале ФАН.

Российский экспорт под ударом

Черты нового климатического, экономического уклада, продвигаемого в мировом масштабе по инициативе Евросоюза и США, начинают формироваться у нас на глазах. Главное изменение в международной торговле, на котором настаивают эти страны, — введение трансграничного углеродного налога. В рамках такого подхода для товаров каждой страны будет рассчитываться особый климатический налог, который будет учитываться при импорте товаров в страны Евросоюза, а в перспективе — и в США.

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Подробности новой системы климатического налогообложения, как ожидается, будут опубликованы Еврокомиссией уже 14 июля этого года. Совершенно очевидно, что под действие нового налога, каким бы щадящим он не был на начальном этапе, попадет около 10 млрд евро российского экспорта в ЕС ежегодно. Большая часть такого «неугодного» экспорта — это удобрения, алюминий, сталь, электроэнергия и цемент. По самым консервативным прогнозам, совокупные налоговые потери российских экспортеров могут составить более 33 млрд евро в период до 2030 года. По сути дела, через механизм климатического налога эти деньги Евросоюз хочет «вынуть» из российской экономики и пустить на свои собственные «зеленые» инициативы.

Россия уже заявила, что считает европейский углеродный налог противоречащим нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Вопрос фактора лесов уже был поднят российским Минэнерго: в ведомстве подчеркнули, что при расчете углеродного налога ЕС никак не учитывает площадь лесов в нашей стране и их вклад в поглощение углекислого газа.

Учитывая все вышесказанное, новое исследование о роли российских лесов в общем круговороте углерода в биологическом цикле нашей планеты — не просто научная работа. Фактически речь идет о том, что наша страна получила весомый аргумент на будущих переговорах по углеродному налогу. Теперь, кроме очевидного отрицания европейского однобокого подхода, у России появляется возможность настаивать на собственном прочтении климатической повестки, в котором на нашу страну выпадает почетная роль «хранительницы мирового леса».

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Если Россия сможет добиться, чтобы при расчете суммы налога производился учет поглощающей способности наших лесов, то это сможет снизить суммарную тяжесть европейского углеродного налога практически в 10 раз — до отметки в 3 млрд евро. А оставшиеся 30 млрд евро за период до 2030 года можно будет закрыть углеродными льготами, определяемыми деятельностью российских лесов.

Почему растет поглощение СО2

Неожиданные выводы австрийских ученых, полностью с которыми можно ознакомиться по ссылке, достаточно очевидно следуют из школьного курса биологии.

Действительно, зеленые растения в биосфере Земли — основные поглотители углекислого газа. Для них СО2 является сырьем в процессе фотосинтеза. С помощью фотосинтеза растения синтезируют сахара — основу компонентов их тел — клетчатки и целлюлозы. Поэтому ничего необычного в росте биомассы российских лесов нет — дополнительные 40% их массы, распределенные на 33 года, дают достаточно скромный прирост — 1-2% ежегодно.

Гораздо интереснее вторая цифра, которая говорит о том, что текущий уровень связывания атмосферного углекислого газа на 47% выше, нежели в 1988 году. Большую часть этого прироста можно объяснить увеличением биомассы российского леса: большее количество деревьев, кустарников и других растений ожидаемо связывает большие количества углерода. Однако одновременно с этим видно, что этот процесс идет с ускорением — связывание углерода растет быстрее, нежели биомасса лесов.

Ответ на этот парадокс тоже давным-давно известен: любой фотосинтез идет лучше при более высоком содержании углекислого газа в воздухе и при большей влажности, так как вода и углекислый газ — главные расходные компоненты этого биологического процесса.

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Вопреки обывательской логике, процесс глобального потепления не сопровождается «вселенской засухой»: в целом по миру за счет более высоких температур в атмосферу попадает больше паров воды. Как следствие — учащаются дожди, грозы, снегопады и все остальные формы осадков. Известно и то, как растет концентрация СО2, — с 350 ppm в 1988 году до 415 ppm в 2020-м. Использованная единица ppm — это одна миллионная часть. Концентрация СО2 в атмосфере составляет около 0,41%. Сочетание двух этих факторов и дает дополнительные проценты прироста — растения более эффективно связывают СО2. Они делают этот больший период годового времени за счет сокращения периода зимней погоды с температурами ниже нуля.

Согласно планам Евросоюза, успехом мер по борьбе с изменениями климата станет ситуация, в которой содержание СО2 в атмосфере сможет удержаться на уровнях ниже 450 ppm в период до 2050 года. Поэтому Россия действительно может спасти Евросоюз в таком экологическом начинании, так как наши леса смогут «работать» более эффективно при увлечении концентрации СО2, при более высокой температуре и влажности.

Так что у России есть свои козыри на климатических переговорах с ЕС и США, которые надо не бояться выкладывать на стол и требовать их учета в общей картине.