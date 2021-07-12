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Песков заявил о важной роли государства в освоении космоса

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:33
Общество
Песков заявил о важной роли государства в освоении космоса
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 12 июля. Освоение космоса без участия государства невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков на традиционной пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. Сотрудники СМИ поинтересовались, как в Кремле видят развитие космической отрасли. Они напомнили, что в США появилось несколько крупных компаний, которые занимаются космическими разработками.

«В последнее время количество частных инвестиций в космическую сферу увеличивается, но освоение космоса невозможно без ведущей роли государства», — отметил Песков.

По его словам, этот сектор экономики слишком трудозатратный и дорогостоящий. Ранее в США был проведен суборбитальный полет основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона. Он вышел на орбиту Земли на корабле Unity-22.

А 20 июля планируется полет владельца Amazon Джеффа Безоса, миллиардер отправится в космос на шаттле компании Blue Origin. При этом компания Безоса отказалась признавать миссию Брэнсона космической, поскольку предприниматель поднялся на высоту только 100 км от поверхности планеты.

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песков космос инвестиции
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