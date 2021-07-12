Додон указал на ухудшение отношений России и Молдавии с новым составом парламента

Кишинев, 12 июля. Отношения России и Молдавии ухудшатся с избранием нового состава парламента. Период хорошего взаимодействия закончится после выборов, считает экс-лидер республики Игорь Додон.

Бывший президент Молдавии уверен, что отношения Москвы и Кишинева изменятся после парламентских выборов в стране. Они перестанут быть хорошими с избранием нового состава правительства, отметил Додон.

Выборы в парламент прошли в Молдавии 11 июля. Победу одержала пропрезидентская партия «Действие и солидарность». Объединение поддержали 52,46% избирателей.