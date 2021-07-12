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Васильев восхитился Черчесовым после его отказа от неустойки за расторжение контракта

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:04
Евро 2020
Васильев восхитился Черчесовым после его отказа от неустойки за расторжение контракта
vk.com  /  Дмитрий Васильев

Санкт-Петербург, 12 июля. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил уважение экс-главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову за отказ от денежной неустойки.

Знаменитый спортсмен, помимо всего прочего, решил написать личное письмо бывшему наставнику главной футбольной команды страны, где посоветовал ему набраться терпения и мужества. Васильев также выразил восхищение поведению Черчесова, который отказался от неустойки в 2,5 млн евро, предусмотренной в случае расторжения контракта с РФС.

«На самом деле, это смелое решение, и после этого я стал уважать его еще больше. Потому что не только непросто отказаться от 2,5 миллионов евро в год, но и снискать уважение всего нашего народа. Это дорогого стоит», — заявил Васильев во время эфира на «Матч ТВ».

Сборная России заняла последнее место в своей группе на прошедшем чемпионате Европы, уступив Бельгии и Дании, при этом обыграв только Финляндию. Победителем Евро-2020 стала команда Италии, а ее вратарь Джанлуиджи Доннарумма получил приз самого ценного игрока турнира.

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