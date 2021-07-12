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Десятки человек погибли от удара молний в Индии за один день

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:04
Происшествия
Десятки человек погибли от удара молний в Индии за один день
Pr Scr vk.com/spb_today

Нью-Дели, 12 июля. Гроза с молниями разразилась в штате Уттар-Прадеш. Стихия унесла жизни 60 человек на севере Индии. Люди погибли в том числе при попытке сделать селфи во время посещения дворца.

Массовая гибель туристов произошла в штате Раджхастан. Люди приехали посмотреть на знаменитый дворцовый комплекс Амбер рядом с Джайпуром. В этот момент молния ударила в смотровую башню крепости и убила 11 человек, которые пытались сфотографировать стихию. Еще девять человек погибли в результате отдельных инцидентов с молниями.

Молния дважды ударила в автомобиль с семьей в Канзасе. В салоне ехала семья с двумя детьми. Люди не пострадали, но испугались.

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индия погибли дворец
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