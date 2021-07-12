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В Иране признали невозможность третьей мировой войны из-за военной мощи России
Армия
В Иране признали невозможность третьей мировой войны из-за военной мощи России
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Романовский

Тегеран, 12 июля. Риски начала третьей мировой войны между РФ и НАТО минимальны, так как Россия слишком сильна для Запада, считают иранские аналитики.

Ситуация в Черноморском регионе, и без того весьма напряженная, недавно еще больше накалилась из-за провокации у берегов Крыма с участием британского эсминца HMS Defender, который российским пограничникам пришлось буквально выдворять из территориальных вод РФ при помощи предупредительных залпов из палубной артиллерии, отметили авторы иранского издания Resalat. Они напомнили, что российский лидер Владимир Путин, комментируя инцидент, подчеркнул, что третья мировая война бы не началась, даже если бы Пограничная службы ФСБ пустила на дно корабль Королевского флота.

Запад намеренно обостряет ситуацию в Черном море при помощи подобных провокаций, спланированных заранее, сказал президент РФ. По его мнению, Москва имела полное право потопить нарушителя, однако те, кто стоял за этой иностранной авантюрой, прекрасно осознавали, что в войне, к которой она могла привести, победителей попросту не будет. Во время прямой линии Путин подчеркнул, что ответственность за инцидент лежит в большей степени не на Великобритании, а на США.

Эсминец Королевского флота не случайно оказался в российских территориальных водах, уточнил глава РФ. Путин объяснил, что экипаж HMS Defender выполнял определенную миссию, которая заключалась в проверке реакции Москвы на вторжение. Кроме того, за обстановкой с воздуха в этот момент наблюдал и американский разведывательный самолет, напомнил президент.

Авторы иранского издания также сослались и на мнение российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего ответственным за происшествие британского премьер-министра Бориса Джонсона, который мог бы воспротивиться воле Соединенных Штатов и отказаться от авантюры, но предпочел не делать этого.

Американский лидер Джо Байден решил возобновить тесное взаимодействие с европейскими странами в рамках политики «общего давления» на Россию, от которой фактически отказался его предшественник Дональд Трамп, отметили эксперты. Они обратили внимание и на желание Украины влиться в состав Североатлантического альянса, чему препятствуют некоторые страны НАТО. По словам авторов материала, подобный шаг станет красной чертой, о которой ранее заявлял Путин. Журналисты добавили, что, несмотря на недавний саммит российского и американского президентов, конфронтация между РФ и Западом будет лишь нарастать. Однако иранцы жестко осадили НАТО, мечтающую о третьей мировой войне с Россией. Они признали невозможность подобного конфликта из-за военной мощи Москвы.

Ранее британские журналисты рассказали, какие регионы в нынешнем году являются потенциальными очагами третьей мировой войны. По их мнению, наиболее вероятным сценарием начала глобального вооруженного противостояния может стать конфликт между Соединенными Штатами и Ираном.

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