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Виктория Боня удивила поклонников платьем за 20 тысяч рублей

  /   Обновлено: 12 июля 2021 12:58
Шоу-бизнес
Виктория Боня удивила поклонников платьем за 20 тысяч рублей
Prt Scr instagram.com  /  @victoriabonya

Монако, 12 июля. Бывшая участница «Дома-2», блогер и модель Виктория Боня удивила подписчиков, появившись перед ними в платье всего за 20 тысяч рублей.

Обычно знаменитость отдает предпочтение дорогим брендам. Например, в одном из интервью Боня говорила, что на ней надето вещей на сумму более 10 миллионов рублей. По словам звезды, живущей в Монако, за одну майку она отдала 23 тысячи рублей.

Однако на этот раз экс-участница реалити-шоу выбрала более экономичный наряд. Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в платье-бюстье из серебристой ткани.

«Сегодня Монако, а завтра уже будут Канны. Ждете мои образы?» — спросила у подписчиков Боня.

Как пишет Wday.ru, платье модели на фото стоит 20 тысяч рублей. По меркам звезды, это очень скромно, поскольку даже на гольфы для дома она тратила 30 тысяч. Выбор такого относительно недорогого наряда удивил поклонников блогера.

«Экономненько как-то», — написал один из комментаторов.

Некоторые подписчики раскритиковали платье Бони без привязки к его стоимости. Пользователи соцсети посчитали этот наряд неудачным.

«Платье тут роли не играет! И, кстати, оно стремное»;

«Ужас какой!» — прокомментировали подписчики знаменитости.

Виктория Боня делилась с поклонниками некоторыми секретами красоты. Звезда прибегает к голодовкам и чисткам организма ради молодости.

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