Яшин поощрил себя премией в четверть миллиона перед уходом с поста главы МО Москвы

Один из последних документов, которые Илья Яшин успел застать в роли главы Красносельского муниципального округа Москвы, — поощрительная премия за квартал в размере месячной заработной платы — порядка 250 тыс. рублей.

Документ был подписан на последнем, пятом, в этом году заседании совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы 26 июня. Выдать премию, как обычно, предложил «правая рука» Яшина — Петр Царьков, который, кстати, уже тогда исполнял обязанности главы.

«На основании статьи 15 закона города Москвы от 25.11.2009 №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» совет депутатов муниципального округа Красносельский решил: за активное участие в II квартале 2021 года в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководство работой призывной комиссии муниципального округа Красносельский, поощрить главу муниципального округа Красносельский Яшина Илью Валерьевича денежной премией в размере 100% месячного денежного вознаграждения главы муниципального округа Красносельский из средств местного бюджета», — говорится в документе.

Надо отдать Яшину должное — за время своего правления он действительно сделал многое: почти 2,5 раза повысил себе заработную плату, купил «Мерседес» S-класса за 10 млн рублей, квартиру в элитном доме в центре Москвы, отремонтировал ее. Женился на солистке группы «Алоэвера» Вере Мусаелян, съездил в свадебное путешествие в Таиланд, путешествовал по миру. Дни Победы отмечал не с ветеранами в своем районе, а в Германии. Несколько раз сидел — отбывал административные наказания за то, что устроил беспорядки в Москве. Пытался пролезть в Мосгордуму, по этой причине брал отпуск на несколько месяцев. Еще его знаменитое социальное такси — которым жители района не пользовались, так как оно не приспособлено для перевозки детей и инвалидов. Да и вообще неудобно — на него надо заранее записываться.

facebook.com / Илья Яшин

Бюджетные деньги тратил на свой боевой листок, в котором пиарил себя любимого, при этом даже не зарегистрировав его как СМИ. Снял про свои достижения порядка 30 роликов. Лишил жителей района всех праздников, проведя всего парочку мероприятий, одно из которых оказалось оппозиционным митингом. Много говорил и ничего не делал, получив от местных жителей прозвище «Красносельский шериф».

Ранее Яшин подал иск к окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Московской городской думы по одномандатному избирательному округу №37. Комиссия отказала ему в регистрации и принятии бюджета, справедливо решив, что Яшин связан с «Фондом борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, признана экстремисткой организацией и запрещена в РФ). Яшин требовал через суд себя зарегистрировать кандидатом. Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.