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Врачи объяснили, почему у молодежи чаще поднимается температура после вакцинации
Общество
Врачи объяснили, почему у молодежи чаще поднимается температура после вакцинации
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Чем старше человек, тем легче он переносит вакцинацию от коронавируса любым препаратом. Об этом в интервью ФАН заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Люди за 70, за 80 лет вообще не чувствуют введения этой вакцины: у них, как правило, не бывает ни температуры, ни ОРВИ-подобных состояний, ни других реакций», — рассказал собеседник агентства.

Иммунолог отметил, что реакции на введение вакцины в значительной степени зависят и от индивидуальных особенностей организма, а также от свойств самого препарата взаимодействовать с иммунной системой. В любом случае повышение температуры, появление подкожных инфильтратов или болезненных состояний являются нормой после инъекции, несмотря на то что их принято называть нежелательными реакциями, подчеркнул специалист.

«У молодежи встречаются более выраженные реакции. Чем моложе человек, тем активнее работает его иммунная система, соответственно более высокий иммунитет у него вырабатывается», — добавил врач.

Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в своем комментарии ФАН подтвердила, что молодые и пожилые люди по-разному переносят вакцинацию.

«Мы видим, что пожилые люди очень хорошо переносят вакцинацию, — лучше, чем молодые. У них ответ на вакцинацию — на любую, не только от коронавирусной инфекции — всегда менее выражен, чем у молодых людей», — сказала Ткачева.

Гериатр отметила, что несмотря на менее активное формирование иммунитета в преклонном возрасте, прививка от коронавируса в любом случае позволяет обеспечить защиту представителям группы риска.

«Как показали исследования, по крайней мере вакцина Спутник V эффективна у пожилых людей, — она предупреждает заболевание и при этом хорошо переносится. А это очень важно», — добавила собеседница ФАН.

Ранее Владимир Болибок объяснил ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак», которая в очередной раз закончился в Москве в минувшие выходные: желающие сделать прививку этим препаратом, несмотря на жару, выстраивались в очереди.

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