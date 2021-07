Протесты на Кубе играют на руку глобальным интересам США

Массовые антиправительственные акции протеста начались на Кубе 11 июля. Участники демонстраций требовали решения проблемы дефицита продуктов питания и роста цен на Острове свободы и требовали от властей действий, направленных на борьбу с пандемией.

Самые массовые протесты за 30 лет

СМИ сообщают, что собравшиеся скандировали «Долой диктатуру!» и «Мы не боимся!», выражая протест против правительства. Некоторые протестующие несли плакаты с лозунгами «На Кубе начинается рассвет» и «Ночь не будет вечной».

I never thought I’d see the day where the people of Cuba would stand up to the communist dictators. Praying that this is the start of a new, free Cuba. Abajo la dictadura, abajo el comunismo. #SOSCuba #PatriaYVida #CubaLibre pic.twitter.com/yduI6rP7BV — Jorge Lago ???????????????? (@JorgeLogo11) July 12, 2021

В ряде городов протестующие вступили в столкновения с полицией. Были разграблены несколько магазинов.

The people of #Cuba are since y-day rising up against the communist regime. Here they attack the hated dollar stores (not available to normal ppl)in which the rich communist elite can buy luxury goods. We had such stores in communist Poland too. #RiseUp! pic.twitter.com/qfV1aA6CJJ — RedPilledPoland (@RedPilledPoland) July 12, 2021

Согласно утверждениям американских СМИ, для того, чтобы не допустить распространение волнений на Кубе был заблокирован Интернет. Тем не менее в Сети продолжают появляться многочисленные видеозаписи, запечатлевшие уличные протесты.

Президент Мигель Диас-Канель призвал сторонников властей выходить на улицы, чтобы защитить революцию.

El pueblo se moviliza frente a la campaña del imperialismo contra #Cuba. La solidaridad internacional y los cubanos residentes en el exterior organizan el apoyoa la Nación #EliminaElBloqueo pic.twitter.com/hcRI3CciPS — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 11, 2021

Несколько часов спустя власти объявили чрезвычайное положение. Полиция приступила к задержаниям протестующих.

На улицы крупнейших городов страны были введены армейские подразделения.

⚠️⚠️Siguen llegando reportes de tropas saliendo a las calles de la Habana durante la noche????????#SOSCuba pic.twitter.com/ZLSwYDQyXY — Mag Jorge Castro???????? (@mjorgec1994) July 12, 2021

Американский след

Кубинские власти заявили о том, что крупнейшая за последние 30 лет волна протестов была инспирирована извне. Кубинский лидер предостерег США от вмешательства во внутренние дела государства, обвинив американские власти в спонсировании протестов. Президент Кубы пообещал «с оружием в руках отстаивать завоевания революции», подчеркнув, что не отдаст суверенитет Кубы.

#Cuba No vamos a entregar la soberanía, ni la independencia de esta nación», dijo @DiazCanelB este domingo. Tienen que pasar por encima de nuestro cadaver si quieren tumbar la Revolución #YoSigoAMiPresidente #LasCallesSonDeLosRevolucionarios pic.twitter.com/BqZrv9xuvG — Mabel Guantánamo (@Deguantanamo) July 11, 2021

Мнение о том, что протесты поддерживаются из-за рубежа, подтверждается молниеносной реакцией на протесты со стороны США. Одновременно манифестациями на улицах кубинских городов кубинская диаспора во Флориде организовала шествие в поддержку жителей острова, выступивших против правления коммунистической партии. В ходе маршей члены диаспоры обращались даже к Южному стратегическому командованию США (USSOUTHCOM), требуя ввести войска и «спасти кубинский народ».

There are THOUSANDS of people outside @VersaillesMiami in Miami right now showing solidarity with Cuba. @MiamiHerald



Warning: Explicit lyrics pic.twitter.com/GymOMPFxXc — Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) July 12, 2021

Cuban Americans in Miami supporting the people of Cuba as they protest in their country. ⁦@nbc6⁩ #SOSCuba pic.twitter.com/ReAZauR8lH — Jackie Nespral (@JackieNBC6) July 12, 2021

Призывы к вторжению

Такой же молниеносной оказалась и реакция американских властей. Мэр Майами Фрэнсис Суарес призвал Белый дом провести интервенцию на Кубу, чтобы «защитить кубинцев от кровавой бани».

«Кубинцы достойны и готовы править сами. Это может закончиться сегодня, и это должно закончиться сегодня. Последствия этого момента могут означать свободу для миллионов людей в полушарии от никарагуанцев, венесуэльцев и многих других», — заявил Суарес в ходе пресс-конференции, созванной в городском совете для обсуждения ситуации на Кубе.

The Cuban regime’s military police are shooting at unarmed Cuban protestors fighting for freedom. 60 years of communism, cruelty, & oppression cannot last any longer! We are imploring the USA to take action as we peacefully demonstrate on the streets of Miami #PATRIAYVIDA ???????? pic.twitter.com/oXy24RjwZW — Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) July 11, 2021

Кроме него поддержку кубинцам выразил председатель комитета Сената по международным отношениям сенатор Боб Менендез.

«Давайте прислушаемся к их голосам. Прислушаемся к их крикам отчаяния. Поддержите их требования, чтобы мы не увековечили десятилетия репрессий режима», — заявил он.

Губернатор Флориды Марко Рубио обратился к президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой «призвать кубинских силовиков не препятствовать протестующим».

«Я прошу Байдена и Блинкена призывать кубинских военных не стрелять по собственному народу. Некомпетентная коммунистическая партия Кубы не может накормить или защитить людей от вируса. Теперь те, кто служит в армии, должны защищать народ, а не коммунистическую партию», — заявил Рубио, потомок кубинских эмигрантов, в Twitter.

I am asking @POTUS @SecBlinken to call on members of the Cuban military to not fire on their own people



The incompetent communist party of #Cuba cannot feed or protect the people from the virus.



Now those in the military must defend the people not the communist party. — Marco Rubio (@marcorubio) July 11, 2021

Ответ Госдепа не заставил себя долго ждать. Помощник госсекретаря по связям с государствами Западного полушария Джули Чанг выступила с официальным заявлением, в котором поддержала требования манифестантов, а также осудила применение силы и заявления президента Диаса-Канеля о готовности дать отпор провокаторам.

We are deeply concerned by “calls to combat” in #Cuba. We stand by the Cuban people’s right for peaceful assembly. We call for calm and condemn any violence. — Julie Chung (@WHAAsstSecty) July 11, 2021

С совместным заявлением в поддержку протестов выступили конгрессмены Марио Диаз-Баларт, Карлос Хименез и Мария Эльвира Салазар и ряд общественных организаций.

Не остались события на Кубе без внимания в странах Европы. Так, о поддержке акций протеста заявил ряд политических деятелей Испании. Поддержку протестующим выразили председатель Народной партии Пабло Касадо и Депутат Ассамблеи Мадрида Росио Монастерио. Партия «Граждане» (Ciudadanos) потребовала у ЕС поддержать движение за свободу Кубы.

???????? @CiudadanosCs ha pedido a la UE que se posicione a favor de la libertad de Cuba y condene la represión de Díaz-Canel.



???? @JRBauza "Borrell no puede seguir ejerciendo de ministro de Exteriores de Sánchez y tolerante con las dictaduras socialistas" en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/gsMBddLiON — Ciudadanos Europa ???????????????? (@Cs_Europa) July 12, 2021

Появились сведения о повышенной активности американских морских пехотинцев на базе Гуантанамо, расположенной на Кубе.

Base naval Guantánamo listo para ayudar a Cuba ???????? para recuperar su libertad. https://t.co/XVIfDyytgQ — Mirta Duran (@yayy21) July 12, 2021

В последние несколько лет Куба переживает острые последствия гуманитарного кризиса, с которым остров столкнулся в результате американских санкций. После кратковременного потепления отношений, произошедшего при администрации Обамы, санкционная политика была ужесточена при Дональде Трампе. Нынешняя администрация, вопреки ожиданиям, продолжила его линию, несмотря на многочисленные призывы снять с острова торговые ограничения — как из стран Западного полушария, так и из Европы.

For 60yrs the US have enforced a genocidal blockade against Cuba



For 120 yrs the US have occupied Bahía de Guantánamo



US forces also launched 600+ assassination attempts on Fidel



So the world will not buy the imperialists latest attempt to label the Cubans as “terrorists” pic.twitter.com/VZRvYMD9BY — Chris Hazzard (@ChrisHazzardSF) July 12, 2021

В последние годы, на фоне ухудшения условий жизни, власти были вынуждены пойти на проведение либеральных реформ в экономической сфере. Президент Диас-Канель неоднократно обвинял Вашингтон в провоцировании гуманитарного кризиса на Кубе, призывая Белый дом к снятию торговых ограничений.

Куба зависит от консенсуса в США

Политолог Дмитрий Дробницкий в своем комментарии ФАН высказал мнение, что нынешние протесты на Острове свободы во много вызваны объективными причинами, связанными с неэффективностью экономической модели.

«Протестов без причин не бывает, другой вопрос: как элиты к ним относятся, — вписываются, не вписываются и насколько серьезная подпитка из-за рубежа. Единственный подозрительный момент — недели за три Блинкен заявил о пересмотре политики США в отношении Кубы. Стратегический расклад состоит в том, чтобы установить контроль над странами Карибского бассейна. В перспективе Куба рано или поздно вернется в орбиту США, если не сейчас, то в следующий раз», — полагает политолог.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

Вместе с тем, что многие факторы указывают на причастность американской администрации к демонстрациям: всего несколько недель назад госсекретарь Блинкен заявил о «скором изменении политики в отношении Кубы».

«Другой вопрос состоит в том, что между республиканцами и демократами существуют противоречия по поводу того, что делать с Кубой – так же как с Пуэрто-Рико: делать его 51-м штатом или нет. Во Флориде идут демонстрации в поддержку протестов и мэр Майами призвал ввести войска на Кубу», — отметил Дробницкий.

Дробницкий считает, что в США пока нет консенсуса по кубинскому вопросу между демократами и республиканцами и будущее кубинских протестов в эти дни решается в Вашингтоне.

«В общем, повод, конечно, есть, но все зависит от того в каком ключе сейчас будет действовать администрация Белого дома. Если кубинская диаспора во Флориде будет рулить переворотом на Кубе, то страна будет консервативно-республиканской. Если это все сверху возглавит администрация Белого дома, то ставка будет сделана на леволиберальную модель. Но из-за политического конфликта внутри США полной реконструкции Кубы не будет, — считает Дробницкий. — Она может вернуться в то состояние, в котором она была в начале 20-го века, такой заморский офшорный банк и публичный дом Соединенных Штатов, вот в этом опасность есть».

Дробницкий считает, что даже если правящему режиму в этот раз удастся подавить протесты, в стратегической перспективе Кубу все равно ждет вхождение в орбиту влияния США в том или ином виде. Это обусловлено близостью США и важностью острова с точки зрения американских национальных интересов. Альтернативный вариант — сближение Кубы с Китаем.