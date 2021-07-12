Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 16:49
16:49
Армия
Афганские силовики заявили о ликвидации главы разведки "Талибана"
16:47
Экономика
Платежный сервис Apple Pay теперь поддерживает карту «Мир»
16:44
Общество
Жители Севастополя рассказали, как изменился город при губернаторе Развожаеве
16:42
Политика
Лавров встретится с главами МИД Шанхайской организации сотрудничества
16:40
Политика
Движение «Талибан» попросило Россию снять с него санкции
16:39
Армия
Индийская пилотажная группа Sarang покажет авиашоу на МАКС-2021
16:39
Общество
Амурские тигрята впервые появились на свет в приморском парке для животных
16:39
Происшествия
Несколько человек погибли во время празднования победы Италии на Евро-2020
16:37
Политика
Титов прекратил работу над возвращением в Россию бизнесменов из «лондонского списка»
16:36
Происшествия
ВККС разрешила возбудить дело против судьи в Москве
Все новости

Протесты на Кубе играют на руку глобальным интересам США
Весь мир
Протесты на Кубе играют на руку глобальным интересам США
Global Look Press  /  Joaquin Hernandez / Xinhua

Массовые антиправительственные акции протеста начались на Кубе 11 июля. Участники демонстраций требовали решения проблемы дефицита продуктов питания и роста цен на Острове свободы и требовали от властей действий, направленных на борьбу с пандемией.

Самые массовые протесты за 30 лет

СМИ сообщают, что собравшиеся скандировали «Долой диктатуру!» и «Мы не боимся!», выражая протест против правительства. Некоторые протестующие несли плакаты с лозунгами «На Кубе начинается рассвет» и «Ночь не будет вечной».

В ряде городов протестующие вступили в столкновения с полицией. Были разграблены несколько магазинов.

Согласно утверждениям американских СМИ, для того, чтобы не допустить распространение волнений на Кубе был заблокирован Интернет. Тем не менее в Сети продолжают появляться многочисленные видеозаписи, запечатлевшие уличные протесты.

Президент Мигель Диас-Канель призвал сторонников властей выходить на улицы, чтобы защитить революцию.

Несколько часов спустя власти объявили чрезвычайное положение. Полиция приступила к задержаниям протестующих.

На улицы крупнейших городов страны были введены армейские подразделения.

Американский след

Кубинские власти заявили о том, что крупнейшая за последние 30 лет волна протестов была инспирирована извне. Кубинский лидер предостерег США от вмешательства во внутренние дела государства, обвинив американские власти в спонсировании протестов. Президент Кубы пообещал «с оружием в руках отстаивать завоевания революции», подчеркнув, что не отдаст суверенитет Кубы.

Мнение о том, что протесты поддерживаются из-за рубежа, подтверждается молниеносной реакцией на протесты со стороны США. Одновременно манифестациями на улицах кубинских городов кубинская диаспора во Флориде организовала шествие в поддержку жителей острова, выступивших против правления коммунистической партии. В ходе маршей члены диаспоры обращались даже к Южному стратегическому командованию США (USSOUTHCOM), требуя ввести войска и «спасти кубинский народ».

Призывы к вторжению

Такой же молниеносной оказалась и реакция американских властей. Мэр Майами Фрэнсис Суарес призвал Белый дом провести интервенцию на Кубу, чтобы «защитить кубинцев от кровавой бани».

«Кубинцы достойны и готовы править сами. Это может закончиться сегодня, и это должно закончиться сегодня. Последствия этого момента могут означать свободу для миллионов людей в полушарии от никарагуанцев, венесуэльцев и многих других», — заявил Суарес в ходе пресс-конференции, созванной в городском совете для обсуждения ситуации на Кубе.

Кроме него поддержку кубинцам выразил председатель комитета Сената по международным отношениям сенатор Боб Менендез.

«Давайте прислушаемся к их голосам. Прислушаемся к их крикам отчаяния. Поддержите их требования, чтобы мы не увековечили десятилетия репрессий режима», — заявил он.

Губернатор Флориды Марко Рубио обратился к президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой «призвать кубинских силовиков не препятствовать протестующим».

«Я прошу Байдена и Блинкена призывать кубинских военных не стрелять по собственному народу. Некомпетентная коммунистическая партия Кубы не может накормить или защитить людей от вируса. Теперь те, кто служит в армии, должны защищать народ, а не коммунистическую партию», — заявил Рубио, потомок кубинских эмигрантов, в Twitter.

Ответ Госдепа не заставил себя долго ждать. Помощник госсекретаря по связям с государствами Западного полушария Джули Чанг выступила с официальным заявлением, в котором поддержала требования манифестантов, а также осудила применение силы и заявления президента Диаса-Канеля о готовности дать отпор провокаторам.

С совместным заявлением в поддержку протестов выступили конгрессмены Марио Диаз-Баларт, Карлос Хименез и Мария Эльвира Салазар и ряд общественных организаций.

Не остались события на Кубе без внимания в странах Европы. Так, о поддержке акций протеста заявил ряд политических деятелей Испании. Поддержку протестующим выразили председатель Народной партии Пабло Касадо и Депутат Ассамблеи Мадрида Росио Монастерио. Партия «Граждане» (Ciudadanos) потребовала у ЕС поддержать движение за свободу Кубы.

Появились сведения о повышенной активности американских морских пехотинцев на базе Гуантанамо, расположенной на Кубе.

В последние несколько лет Куба переживает острые последствия гуманитарного кризиса, с которым остров столкнулся в результате американских санкций. После кратковременного потепления отношений, произошедшего при администрации Обамы, санкционная политика была ужесточена при Дональде Трампе. Нынешняя администрация, вопреки ожиданиям, продолжила его линию, несмотря на многочисленные призывы снять с острова торговые ограничения — как из стран Западного полушария, так и из Европы.

В последние годы, на фоне ухудшения условий жизни, власти были вынуждены пойти на проведение либеральных реформ в экономической сфере. Президент Диас-Канель неоднократно обвинял Вашингтон в провоцировании гуманитарного кризиса на Кубе, призывая Белый дом к снятию торговых ограничений.

Куба зависит от консенсуса в США

Политолог Дмитрий Дробницкий в своем комментарии ФАН высказал мнение, что нынешние протесты на Острове свободы во много вызваны объективными причинами, связанными с неэффективностью экономической модели.

«Протестов без причин не бывает, другой вопрос: как элиты к ним относятся, — вписываются, не вписываются и насколько серьезная подпитка из-за рубежа. Единственный подозрительный момент — недели за три Блинкен заявил о пересмотре политики США в отношении Кубы.

Стратегический расклад состоит в том, чтобы установить контроль над странами Карибского бассейна. В перспективе Куба рано или поздно вернется в орбиту США, если не сейчас, то в следующий раз», — полагает политолог.

Протесты на Кубе играют на руку глобальным интересам США
Prt Scr youtube.com  / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

Вместе с тем, что многие факторы указывают на причастность американской администрации к демонстрациям: всего несколько недель назад госсекретарь Блинкен заявил о «скором изменении политики в отношении Кубы».

«Другой вопрос состоит в том, что между республиканцами и демократами существуют противоречия по поводу того, что делать с Кубой – так же как с Пуэрто-Рико: делать его 51-м штатом или нет. Во Флориде идут демонстрации в поддержку протестов и мэр Майами призвал ввести войска на Кубу», — отметил Дробницкий.

Дробницкий считает, что в США пока нет консенсуса по кубинскому вопросу между демократами и республиканцами и будущее кубинских протестов в эти дни решается в Вашингтоне.

«В общем, повод, конечно, есть, но все зависит от того в каком ключе сейчас будет действовать администрация Белого дома. Если кубинская диаспора во Флориде будет рулить переворотом на Кубе, то страна будет консервативно-республиканской. Если это все сверху возглавит администрация Белого дома, то ставка будет сделана на леволиберальную модель. Но из-за политического конфликта внутри США полной реконструкции Кубы не будет, — считает Дробницкий. — Она может вернуться в то состояние, в котором она была в начале 20-го века, такой заморский офшорный банк и публичный дом Соединенных Штатов, вот в этом опасность есть».

Дробницкий считает, что даже если правящему режиму в этот раз удастся подавить протесты, в стратегической перспективе Кубу все равно ждет вхождение в орбиту влияния США в том или ином виде. Это обусловлено близостью США и важностью острова с точки зрения американских национальных интересов. Альтернативный вариант — сближение Кубы с Китаем.

«Но у Китая сейчас много других проблем. Китай в свое время подобрал Кубу у СССР, но на деле у Китая приоритеты в Южно-Китайском море, Тайвань, пояс и путь, вопросы в Евразии, инфраструктуры. Поэтому Куба для Китая далеко, дорого и непонятно зачем, большой риск. Может возникнуть обозначение действий, но серьезные действия Китая спровоцируют американский военный ответ и будет приглашением США аннексировать Кубу» — полагает американист.

Вернуться назад

сша протесты куба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru