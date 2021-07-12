Администрация Тwitter заблокировала новый аккаунт Протасевича. События дня

МИД Белоруссии назвал условия для открытия авиарейсов в Крым

Прямое авиасообщение между Белоруссией и Крымом будет открыто, если это будет экономически выгодно, считает министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято», — заявил он в интервью RT.

Макей подчеркнул, что в данной ситуации также необходимо принимать во внимание возможность введения санкций по отношению к Белоруссии. Напомним, в начале июня Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. На данный момент президенты двух стран обдумывают, «через чье небо лететь», поскольку Украина и Польша закрыли воздушное пространство для Белоруссии.