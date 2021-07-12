Администрация Тwitter заблокировала новый аккаунт Протасевича. События дня

МИД Белоруссии назвал условия для открытия авиарейсов в Крым
Прямое авиасообщение между Белоруссией и Крымом будет открыто, если это будет экономически выгодно, считает министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
«Должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято», — заявил он в интервью RT.
Макей подчеркнул, что в данной ситуации также необходимо принимать во внимание возможность введения санкций по отношению к Белоруссии. Напомним, в начале июня Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. На данный момент президенты двух стран обдумывают, «через чье небо лететь», поскольку Украина и Польша закрыли воздушное пространство для Белоруссии.
Администрация Тwitter заблокировала новый аккаунт Протасевича
twitter.com / @pr0tez
Роман Протасевич, задержанный в Минске и находящийся под домашним арестом, создал новую учетную запись в Тwitter и успел поделиться с пользователями информацией относительно своего быта. Однако спустя несколько дней после создания учетной записи, администрация социальной сети заблокировала новый аккаунт Протасевича. Сообщается, что аккаунт удален из-за нарушения правил Тwitter. Напомним, ранее основатель Telegram-канала Nexta был задержан в Минске, когда летевший рейсом Афины — Вильнюс самолет экстренно сел в белорусской столице. В свои 20 лет Протасевич управлял влиятельным экстремистским Telegram-каналом белорусской оппозиции и, находясь в Польше, дистанционно координировал протесты на своей Родине.
Движение в центре Петербурга ограничат из-за репетиции парада ВМФ
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Власти Петербурга ограничат движение в центре города из-за проведения репетиции парада по случаю Дня ВМФ. Водителей Северной столицы предупредили о некоторых ограничениях движения в центре города 13 и 15 июля. В частности, будут перекрыты Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты, отметили в комитете по транспорту. Кроме того, в эти дни с 19:00 до 22:00 движение по центральным набережным Петербурга также будет ограничено. В связи с этим водителей призывают заранее планировать свои маршруты.
Модельер Юдашкин переболел коронавирусом
Prt Scr youtube.com / Красный квадрат
Российский модельер Валенин Юдашкин перенес заболевание COVID-19. По словам знаменитости, болезнь протекала в легкой форме.
«Я после посещения Италии сделал ПЦР-тест, и он оказался положительным», — рассказал Юдашкин.
Юдашкин подчеркнул, что осенью прошлого года он прививался от коронавируса. По словам врачей, это и позволило ему перенести COVID-19 в легкой форме. Напомним, в России зарегистрировано четыре вакцины против коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».