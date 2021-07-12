Чем запомнится Евро-2020: топ-5 событий чемпионата

Чемпионат Европы по футболу 2020 завершился 11 июля, из-за пандемии коронавируса он состоялся на год позже — в 2021 году. Финал, как и весь чемпионат, получился драматичным: этот Евро был богат на интригу и не скупился на овертаймы и послематчевые пенальти.

Команды провели на поле 120 минут игрового времени, после чего победитель определился лишь в серии 11-метровых. И им впервые с 1968 года стала сборная Италии под руководством Роберто Манчини. А сборная Англии, наконец, пробившаяся в финал европейского чемпионата, так и осталась главным неудачником серии пенальти.

Евро-2020 — уже история. Рассказываем, чем запомнился турнир.

Global Look Press / Ralf Ibing

Сердечный приступ Кристиана Эриксена

На второй день после открытия турнира случилось ужасающее событие этого чемпионата. В конце первого тайма матча Дания — Финляндия произошла непредвиденная катастрофа. На 44-й минуте футболист датской сборной Кристиан Эриксен упал на газон и потерял сознание. Матч прервали, футболиста увезли в больницу. Позже выяснилось, что у Эриксена во время игры остановилось сердце. И только своевременная помощь медиков и товарищей спасла ему жизнь.

Матч датчане доиграли через несколько часов, как только Кристиан пришел в сознание. Подавленные датчане эту встречу проиграли и поставили себя в затруднительное положение на групповом этапе.

Global Look Press / Anthony BIBARD via www.imago-ima / www.imago-images.de

Рекорды Роналду

Несмотря на то, что сборная Португалии, проиграв команде Бельгии, вылетела с Евро-2020 уже на стадии 1/8 финала, в бомбардирской гонке победу одержал не кто иной, как Криштиану Роналду, успевший побить на этом турнире несколько рекордов. Роналду провел на турнире всего четыре игры, но это не помешало ему стать самым результативным футболистом. Португалец забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

В матче Венгрия — Португалия 15 июня Роналду установил поистине историческое достижение: стал первым футболистом, который принял участие в пяти чемпионатах Европы. В матче Португалия — Франция 23 июня 36-летний португалец повторил мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную — 109.

Global Look Press / Tomi Hänninen

Неудачное выступление сборной России

От сборной России не ждали призовых мест, но надеялись на хорошую игру, самоотдачу и выход в плей-офф. Ожиданий, как в 2018 году на чемпионате мира, российские футболисты не оправдали. На родном поле в Санкт-Петербурге 12 июня россияне без шансов уступили команде Бельгии со счетом 0:3. Снова невыразительно играла наша сборная 16 июня, но победы против финнов, вышедших на Евро впервые, добиться смогла — 1:0.

В решающем матче за выход в плей-офф 21 июня сборная России потерпела разгромное поражение от датчан — 4:1. После вылета сборной последовала неубедительная пресс-конференция главного тренера Станислава Черчесова. Еще до окончания чемпионата, 8 июля, Российский футбольный союз (РФС) принял решение расторгнуть контракт с наставником национальной команды.

Невские Новости / Анна Карпова

Пандемия

Игры чемпионата Европы хоть и проводились со зрителями, но пандемия коронавируса праздник все же омрачила. Проведение матчей при болельщиках в некоторых городах, которые принимали Евро, ожидаемо привело к росту новых случаев заражения COVID-19. Из отрицательных фактов можно отметить и то, что на матчах практически отсутствовали иностранные болельщики. Например, посетить полуфиналы и финал в Лондоне могли только любители футбола, проживающие в Англии. Российский Санкт-Петербург стал в этом плане самым доступным для иностранных фанатов городом.

Global Look Press / Frank Hoermann/SVEN SIMON

Скандальный пенальти

До стадии полуфиналов скандалов, как и судейских ошибок, на этом Евро не было. В полуфинальном матче между англичанами и датчанами арбитр в овертайме назначил в ворота Дании спорный штрафной, из-за чего на команду Англии вылилось много негатива.