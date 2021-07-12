В ОНФ рассказали, какие вопросы россияне чаще всего задают Владимиру Путину



Владимир Путин поручил ОНФ подготовить до 30 ноября сводный аналитический доклад по обращению граждан на прямую линию президента. Работа уже вовсю кипит. Какие вопросы чаще всего задавали россияне? Как контролируется выполнение поручений президента? Чем ОНФ может помочь гражданам России? На эти и другие вопросы ответил глава исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В Петербурге правом задать вопрос президенту воспользовались несколько десятков тысяч человек, рассказал Андрей Рябоконь. Большая часть обращений, по его словам, касалась здравоохранения: вопросы вакцинации, работы в условиях пандемии, мер социальной поддержки в условиях коронавирусных ограничений, обеспечения лекарственными препаратами. Также особое внимание жители города уделили проблемам благоустройства. На прямую линию чаще всего обращались люди среднего возраста, но была и молодежь, которую в первую очередь заботит трудоустройство и качество образования, поделился представитель ОНФ.

Общероссийский народный фронт не впервые занимается вопросами, направленными президенту. Это уже третья прямая линия, в ходе которой члены ОНФ рассматривают обращения граждан и подключают к их решению органы исполнительной власти на региональном и федеральном уровне.

«Вопросы от петербуржцев касались самых различных сфер жизни. Чтобы их решить, нужно выстроить алгоритм по работе с обращениями. Есть и сложные вопросы, проблемные. Поэтому для адресной помощи необходимо рассматривать каждое обращение в отдельности, и ни одно из обращений граждан не должно остаться без внимания. Есть часть обращений, которые носят личный характер: людям необходимо внимание, человеческое общение. К этой работе мы подключаем некоммерческие организации», — рассказал Рябоконь.

Федеральное агентство новостей /

Часть проблем, с которыми граждане обратились на прямую линию президента, могли быть решены руководством на местах в рабочем порядке. По словам представителя ОНФ, процент таких обращений очень велик потому, что органы исполнительной власти не всегда должным образом реагируют на запросы людей. Хотя отнесись они к своей работе более добросовестно, проблемы граждан можно было бы решить быстрее и эффективнее. Обращение к президенту стало для многих россиян последней надеждой на помощь.

«Если брать в процентном соотношении, то из всего объема минимум 40% обращений — это проблемы, которые можно было решить раньше», — прокомментировал гость студии.

Поэтому и нужен системный доклад по обращениям граждан. По результатам анализа будут видны системные провалы, которые необходимо ликвидировать. К тому же это определенная оценка работы чиновников на местах, и даже если головы после предоставления доклада президенту не полетят, то некоторая ротация произойдет.

Относительно поручений президента, в частности по газификации жилых домов, член ОНФ отметил, что подобные вопросы берутся на особый контроль. Задача ОНФ в данном случае — проверять, как выполняются поручения. Поэтому в случае возникновения проблем граждане могут обращаться в региональное отделение ОНФ с просьбой о помощи.

ladvaddi.ru / ГБСУ СО «Ладвинский ДДИ»

Однако Общероссийский народный фронт не всегда одним махом может решить ту или иную проблему. По признанию общественника, 50% вопросов требует системных решений и изменения законодательства. В качестве примера Рябоконь привел сложности в сфере мер социальной поддержки, с которыми сталкиваются родители детей-инвалидов.

«Родители детей-инвалидов получают около 10 тысяч рублей на уход за ребенком. Очевидно, что на эту сумму не прожить. При этом если родитель хоть на час выйдет на работу, он лишится и этой финансовой поддержки. Родители, оказавшиеся в столь сложной ситуации, вынуждены подрабатывать, как-то обходить законы», — пояснил спикер.

Законодательные инициативы продвинуть не так-то просто, некоторые предложения депутаты рассматривают годами, признался Рябоконь. Часть проблем членам ОНФ приходится решать, не дожидаясь вердикта депутатов. В этом им помогают волонтеры и активисты. В период пандемии многие россияне не остались безучастны к чаяниям сограждан, поэтому количество социальных проектов только увеличилось.

«Когда началась пандемия, сознание у жителей поменялось: обострилось чувство сострадания и долга. Помимо доставки продуктов пенсионерам мы активно помогаем больницам, стационарам и поликлиникам. К нам обращаются жители Петербурга, которые готовы выполнять там не медицинскую помощь. К примеру, измерять температуру у пациентов. Это простая работа, которая отвлекает персонал больниц, но при этом необходима», — рассказал гость студии.

Еще одним достижением ОНФ можно считать создание реабилитационного центра «Новополье», где с помощью иппотерапии помогают встать на ноги детям-инвалидам. Сейчас пребывание и лечение ребенка в этом центре оплачивается из пожертвованных средств. Но ОНФ уже выступил с инициативой стандартизации услуг иппотерапии. Если ее все же включат в реестр социально значимых услуг, то появится возможность реабилитации детей-инвалидов за счет бюджета. А это значит, что гораздо большее число детей получит помощь.