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Бывший главврач крупнейшей больницы Забайкалья получил девять лет тюрьмы за взятки

  /   Обновлено: 12 июля 2021 12:16
Происшествия
Бывший главврач крупнейшей больницы Забайкалья получил девять лет тюрьмы за взятки
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Чита, 12 июля. Центральный районный суд Читы признал виновным бывшего главврача крупнейшей в Забайкалье краевой клинической больницы Виктора Шальнева по делу о получении взяток.

По данным следствия, Шальнев, используя должностные полномочия, получал взятки от руководителя коммерческой организации в обмен на заключение договоров на поставку медицинского оборудования. За четыре года преступной деятельности главврач получил взятки на общую сумму 13,7 млн рублей, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.

По факту получения взятки в особо крупном размере суд назначил Виктору Шальнему наказание в виде девяти лет колонии строгого режима, а также обязал его выплатить штраф в размере 24,7 млн рублей.

Заведующего урологическим отделением Сургутской окружной клинической больницы Андрея Морозова ждет суд за получение взяток перед операциями, сообщал сайт 360tv.ru.

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