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Клубам РПЛ разрешили включать в заявку на сезон до 28 игроков

  /   Обновлено: 12 июля 2021 12:17
Спорт
Клубам РПЛ разрешили включать в заявку на сезон до 28 игроков
Twitter  /  @fcsm_official

Москва, 12 июля. Российский футбольный союз (РФС) увеличил до 28 игроков заявку клубов РПЛ на предстоящий сезон.

Члены исполкома РФС в ходе состоявшегося 9 июля заседания утвердили изменения в регламенте на сезон-2021/22. Клубам, которые примут участие в чемпионате России по футболу, разрешили заявлять до 28 игроков. Соответствующую информацию на официальном сайте представила пресс-служба РФС.

Кроме того, в два раза был увеличен призовой фонд Кубка страны. Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. В первом матче «Ростов» примет московское «Динамо». Игра пройдет в Ростове-на-Дону. Действующим победителем РПЛ является петербургский «Зенит».

Ранее экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Италии с победой в финале Евро-2020. Команда Роберто Манчини обыграла Англию.

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