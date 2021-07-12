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МИД Белоруссии допустил открытие прямого авиарейса в Крым

  /   Обновлено: 12 июля 2021 12:18
Общество
МИД Белоруссии допустил открытие прямого авиарейса в Крым
pixabay.com

Минск, 12 июля. Власти Белоруссии рассматривают возможность открытия прямого авиарейса в Крым, сообщил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

Белорусское правительство допускает открытие авиарейсов в направлении Крымского полуострова, если такое нововведение будет целесообразно для страны и для общества. При принятии такого решения власти страны будут принимать во внимание возможность введения санкций по отношению к Белоруссии, обратил особое внимание Макей.

Крым представляет собой отличное место для отдыха, белорусы раньше и сейчас продолжают путешествовать по полуострову. Белоруссия, в свою очередь, так же располагает санаториями для комфортного отдыха туристов, добавил министр.

Президент Белоруссии заявил о намерении проработать вопрос авиасообщения между странами. По словам лидера страны, он уже обсуждал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным.

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белоруссия крым авиасообщение макей
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