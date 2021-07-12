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Грузинские депутаты устроили потасовку в парламенте

  /   Обновлено: 12 июля 2021 12:15
Политика
Грузинские депутаты устроили потасовку в парламенте
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Степан Яцко

Тбилиси, 12 июля. Представители власти и оппозиции устроили потасовку в парламенте Грузии. Инцидент произошел во время заседания законодателей.

Драку депутатов показали в прямом эфире местного телеканала. Ситуация обострилась после того, как представители СМИ и оппозиционные депутаты попытались войти в зал заседаний.

Они требовали обсудить смерть оператора грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы, которого избили противники ЛГБТ-сообщества. Оппозицию и журналистов не пускали, однако им удалось проникнуть силой. После в зале заседаний началась драка.

Ранее Брюссель направил спецпосланника генсека НАТО в Грузию. Он должен был рассеять недовольство в связи с тем, что страну не пригласили на саммит Альянса.

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грузия парламент драга
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