Грузинские депутаты устроили потасовку в парламенте

Тбилиси, 12 июля. Представители власти и оппозиции устроили потасовку в парламенте Грузии. Инцидент произошел во время заседания законодателей.

Драку депутатов показали в прямом эфире местного телеканала. Ситуация обострилась после того, как представители СМИ и оппозиционные депутаты попытались войти в зал заседаний.

Они требовали обсудить смерть оператора грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы, которого избили противники ЛГБТ-сообщества. Оппозицию и журналистов не пускали, однако им удалось проникнуть силой. После в зале заседаний началась драка.

Ранее Брюссель направил спецпосланника генсека НАТО в Грузию. Он должен был рассеять недовольство в связи с тем, что страну не пригласили на саммит Альянса.