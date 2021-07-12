Фильмы Владимира Меньшова покажут в Донецке в память о режиссере

Донецк, 12 июля. Фильмы в память о режиссере Владимире Меньшове покажут в Донецке. Жители города смогут посмотреть ленты с 8 по 15 июля.

Картины будут показывать в трех кинотеатрах города. Это Дом кино «Шевченко», кинотеатр «Звездочка» и ККЦ «Кинокульт». Посмотреть ленты, созданные режиссером или в которых он играл, можно бесплатно.

Афишу опубликовал официальный Telegram-канал «ДНР Онлайн». В частности, жителям Донецка покажут фильмы «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Дневной дозор» и «Легенда №17», пишет «Новороссия».

Владимира Меньшова не стало 5 июля. Артист умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.