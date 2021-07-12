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Как прошел первый день переговоров между главами Саудовской Аравии и Омана
Весь мир
Как прошел первый день переговоров между главами Саудовской Аравии и Омана
Global Look Press  /  Dirk Waem / ZUMAPRESS.com

Султан Омана Хейсам бин Тарик посетил Саудовскую Аравию. Это его первый официальный визит в Королевство с момента назначения на высший руководящий пост, сообщает Arab News.

Главу султаната приняли в футуристическом саудовском «умном городе» Неом, строящемся на северо-западе в округе Табук.

Сразу же по прибытии высокопоставленной делегации прямо над аэродромом пилотажная группа Saudi Hawks дала приветственное авиашоу: семь самолетов выпустили 21 снаряд и прочертили в небе линии цветов оманского флага.

Официальный прием

Делегацию Омана препроводили в королевскую резиденцию, где ее встретил лично саудовский король Салман бин Абдул Азиз.

Ближневосточные правители провели официальные переговоры, на которых рассмотрели «исторические и устоявшиеся братские отношения» между своими странами и наметили перспективы для дальнейшего сотрудничества.

Помимо самого султана оманскую сторону представлял глава МИД Сайид Бадр бин Хамад аль-Бусаиди. В делегацию саудитов вместе с королем вошли наследный принц Мухаммад бин Салман, глава МВД принц Абдул Азиз бин Сауд, министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан и другие высокопоставленные чиновники, входящие в состав семейства монарха.

Координация усилий

Стороны засвидетельствовали крепкие партнерские отношения заключением нового меморандума о взаимопонимании, который регламентировал создание Саудовско-оманского координационного совета. Его деятельность призвана обеспечить непрерывную работу над совместными проектами сразу во всех областях.

При этом глава оманской дипломатии пообещал скорое открытие дороги, которая должна стать связующим звеном между двумя странами. Предполагается, что трасса облегчит логистику для бизнеса и позволит увеличить туристический поток.

Оманско-саудовский обмен

После этого состоялась официальная церемония, где глава Саудовской Аравии вручил Хейсаму бин Тарику орден короля Абдул Азиза, а в ответ от него получил аналогичный знак отличия Аль-Саида.

Далее наследный принц Мухаммад бин Салман провел для султана Омана экскурсию по уже построенным объектам города Неом. Страны заинтересованы в развитии инновационных технологий, сотрудничестве и обмене опытом в этой сфере. Данные инициативы укладываются в схожие программы двух государств: Saudi Vision 2030 и Oman Vision 2040.

Они представляют собой широкомасштабные стратегии, направленные на диверсификацию государственных доходов в различных секторах, включая туризм и технологическую отрасль, повышение экономической устойчивости, «зеленые» энергетические ресурсы и цифровые услуги.

Обе программы делают акцент на сохранении культурной самобытности, исторического наследия и окружающей среды стран региона.

Принц Мухаммад отметил, что Saudi Vision 2030 направлена на то, чтобы Саудовская Аравия стала «терпимой страной с исламом в качестве конституции и умеренностью в подходах».

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Султан Хейсам, в свою очередь, сказал, что инициатива Oman Vision 2040 «строится на принципах гражданства и подлинной оманской идентичности для модернизации образовательной экосистемы, поддержки научных исследований и инноваций, а также разработки правил и услуг в области здравоохранения».

Финалом первого из двух дней визита главы Омана стал совместный с кронпринцем просмотр финала Евро-2020.

Впереди еще день

В понедельник оманский лидер продолжит переговоры с саудовскими партнерами. Не исключено, что одним из важных пунктов обсуждения станет ситуация в Йемене. Султанат официально присоединился к усилиям ООН по урегулированию конфликта в стране, где одной из активных участниц боевых действий является возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.

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Федеральное агентство новостей  / 

Экономика Омана — одна из самых слабых среди нефтедобывающих стран Персидского залива, однако Маскат наращивает свое влияние за счет активного участия в региональной политике. Выступая с позиции нейтралитета, султанат нередко берет на себя роль посредника в урегулировании разного рода конфликтов.

Отношения между Оманом и Саудовской Аравией на протяжении долгого времени были прохладными из-за хороших отношений Маската с Ираном, который Эр-Риядом рассматривается как один из главных региональных противников. Тем не менее смерть предыдущего султана и назначение на должность главы страны Хейсама бин Тарика в январе 2020 года открыла возможность для обновления дипломатических отношений.

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