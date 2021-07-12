Как прошел первый день переговоров между главами Саудовской Аравии и Омана

Султан Омана Хейсам бин Тарик посетил Саудовскую Аравию. Это его первый официальный визит в Королевство с момента назначения на высший руководящий пост, сообщает Arab News.
Главу султаната приняли в футуристическом саудовском «умном городе» Неом, строящемся на северо-западе в округе Табук.
Сразу же по прибытии высокопоставленной делегации прямо над аэродромом пилотажная группа Saudi Hawks дала приветственное авиашоу: семь самолетов выпустили 21 снаряд и прочертили в небе линии цветов оманского флага.
#WATCH: Plane carrying Sultan of #Oman Haitham bin Tarik arrives in @NEOM during an official visit to #SaudiArabia https://t.co/DVa1rN5lYr pic.twitter.com/FqQYMPCINe— Arab News (@arabnews) July 11, 2021
Официальный прием
Делегацию Омана препроводили в королевскую резиденцию, где ее встретил лично саудовский король Салман бин Абдул Азиз.
#WATCH: #Saudi King Salman receives at his palace in @NEOM the Sultan of #Oman during an official visit to #SaudiArabia https://t.co/DVa1rNmXn1 pic.twitter.com/VNimK2f7O7— Arab News (@arabnews) July 11, 2021
Ближневосточные правители провели официальные переговоры, на которых рассмотрели «исторические и устоявшиеся братские отношения» между своими странами и наметили перспективы для дальнейшего сотрудничества.
Помимо самого султана оманскую сторону представлял глава МИД Сайид Бадр бин Хамад аль-Бусаиди. В делегацию саудитов вместе с королем вошли наследный принц Мухаммад бин Салман, глава МВД принц Абдул Азиз бин Сауд, министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан и другие высокопоставленные чиновники, входящие в состав семейства монарха.
Координация усилий
Стороны засвидетельствовали крепкие партнерские отношения заключением нового меморандума о взаимопонимании, который регламентировал создание Саудовско-оманского координационного совета. Его деятельность призвана обеспечить непрерывную работу над совместными проектами сразу во всех областях.
#PHOTOS: An MoU is signed to establish the #Saudi-#Omani Coordination Council at the royal palace in @NEOM https://t.co/KPCBXWQUYS pic.twitter.com/IB1RHN1LQQ— Arab News (@arabnews) July 11, 2021
При этом глава оманской дипломатии пообещал скорое открытие дороги, которая должна стать связующим звеном между двумя странами. Предполагается, что трасса облегчит логистику для бизнеса и позволит увеличить туристический поток.
Оманско-саудовский обмен
После этого состоялась официальная церемония, где глава Саудовской Аравии вручил Хейсаму бин Тарику орден короля Абдул Азиза, а в ответ от него получил аналогичный знак отличия Аль-Саида.
#PHOTOS: #SaudiArabia's King Salman presents #Oman's Sultan Haitham bin Tariq with the Order of King Abdulaziz and the sultan bestows the king with the Order of Al-Said in return https://t.co/KPCBXWQUYS pic.twitter.com/EdcFztsSmc— Arab News (@arabnews) July 11, 2021
Далее наследный принц Мухаммад бин Салман провел для султана Омана экскурсию по уже построенным объектам города Неом. Страны заинтересованы в развитии инновационных технологий, сотрудничестве и обмене опытом в этой сфере. Данные инициативы укладываются в схожие программы двух государств: Saudi Vision 2030 и Oman Vision 2040.
Они представляют собой широкомасштабные стратегии, направленные на диверсификацию государственных доходов в различных секторах, включая туризм и технологическую отрасль, повышение экономической устойчивости, «зеленые» энергетические ресурсы и цифровые услуги.
#PHOTOS: Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman accompanies Oman's Sultan Haitham bin Tariq on a tour of the #NEOM Center for Knowledge Enrichment and reviews the latest developments in the @NEOM project and its sectorshttps://t.co/KPCBXWQUYS pic.twitter.com/Sf7UMBSjnZ— Arab News (@arabnews) July 11, 2021
Обе программы делают акцент на сохранении культурной самобытности, исторического наследия и окружающей среды стран региона.
Принц Мухаммад отметил, что Saudi Vision 2030 направлена на то, чтобы Саудовская Аравия стала «терпимой страной с исламом в качестве конституции и умеренностью в подходах».
Султан Хейсам, в свою очередь, сказал, что инициатива Oman Vision 2040 «строится на принципах гражданства и подлинной оманской идентичности для модернизации образовательной экосистемы, поддержки научных исследований и инноваций, а также разработки правил и услуг в области здравоохранения».
Финалом первого из двух дней визита главы Омана стал совместный с кронпринцем просмотр финала Евро-2020.
The Sultan of #Oman Haitham bin Tarik and #SaudiArabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman watched #Italy beat #England in the #Euro2020 final on Sunday pic.twitter.com/Qlh7g7J9bX— Arab News (@arabnews) July 12, 2021
Впереди еще день
В понедельник оманский лидер продолжит переговоры с саудовскими партнерами. Не исключено, что одним из важных пунктов обсуждения станет ситуация в Йемене. Султанат официально присоединился к усилиям ООН по урегулированию конфликта в стране, где одной из активных участниц боевых действий является возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Экономика Омана — одна из самых слабых среди нефтедобывающих стран Персидского залива, однако Маскат наращивает свое влияние за счет активного участия в региональной политике. Выступая с позиции нейтралитета, султанат нередко берет на себя роль посредника в урегулировании разного рода конфликтов.
Отношения между Оманом и Саудовской Аравией на протяжении долгого времени были прохладными из-за хороших отношений Маската с Ираном, который Эр-Риядом рассматривается как один из главных региональных противников. Тем не менее смерть предыдущего султана и назначение на должность главы страны Хейсама бин Тарика в январе 2020 года открыла возможность для обновления дипломатических отношений.