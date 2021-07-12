Лариса Лужина винит себя в развале второго брака

Москва, 12 июля. Актриса Лариса Лужина с трудом рассказала об отношениях со вторым мужем Валерием Шуваловым. Она винит себя в развале этих отношений.

После развода с оператором Алексеем Чардыниным актриса вышла замуж за Шувалова. Вместе супруги были семь лет. Мужчина был очень внимательным и любил актрису. Но Лужина предала его, и Шувалов не смог простить знаменитость.

«Я ушла к другому человеку. Опять же влюбилась. До сих пор чувствую вину перед Валерой и своим сыном за тот поступок. Я не пыталась сохранить наш брак. Я наломала дров. Стыдно и противно мне. Мне очень тяжело об этом говорить», — сказала 82-летняя актриса в эфире программы «Судьба человека».

Актрисе вскружил голову сценарист Владимир Гусаков, который был моложе Лужиной на десять лет. Звезда театра и кино не могла скрывать свои чувства и призналась мужу, что любит другого. После развода сын Павел остался жить с Лужиной. Актриса общалась со вторым мужем до конца его дней.

Знаменитость, за плечами у которой было четыре брака, проводит старость в одиночестве. Она считает, что бог наказывает ее за измену второму мужу и предательство сына.