Эфир: Чем закончатся протесты на Кубе и демонстрации в поддержку правительства



В понедельник, 12 июля, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого эксперты обсуждают массовые протесты и демонстрации жителей Острова свободы.

На Кубе в минувшие выходные прошли массовые акции как в поддержку правительства, так и против. Судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвуют тысячи человек.

Среди требований протестующих — новые выборы, решение социальных проблем, снятие карантинных ограничений. По информации местных СМИ, скопления протестующих отмечены в восьми городах острова, включая Гавану, но о серьезных инцидентах не сообщается. При этом на улицы кубинских городов вышли и граждане, поддерживающие правительство.

Что на самом деле происходит на Острове свободы? Удержат ли свои позиции коммунисты или Кубу ждет перестройка? Как США вмешиваются во внутренние дела Кубы? Почему на острове до сих пор не началась массовая вакцинация? На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечают политологи и эксперты.