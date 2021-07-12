Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 16:49
16:49
Армия
Афганские силовики заявили о ликвидации главы разведки "Талибана"
16:47
Экономика
Платежный сервис Apple Pay теперь поддерживает карту «Мир»
16:44
Общество
Жители Севастополя рассказали, как изменился город при губернаторе Развожаеве
16:42
Политика
Лавров встретится с главами МИД Шанхайской организации сотрудничества
16:40
Политика
Движение «Талибан» попросило Россию снять с него санкции
16:39
Армия
Индийская пилотажная группа Sarang покажет авиашоу на МАКС-2021
16:39
Общество
Амурские тигрята впервые появились на свет в приморском парке для животных
16:39
Происшествия
Несколько человек погибли во время празднования победы Италии на Евро-2020
16:37
Политика
Титов прекратил работу над возвращением в Россию бизнесменов из «лондонского списка»
16:36
Происшествия
ВККС разрешила возбудить дело против судьи в Москве
Все новости

Эфир: Чем закончатся протесты на Кубе и демонстрации в поддержку правительства

  /   Обновлено: 12 июля 2021 16:02
Политика
Эфир: Чем закончатся протесты на Кубе и демонстрации в поддержку правительства
ТАСС  /  Eliana Aponte / AP


В понедельник, 12 июля, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого эксперты обсуждают массовые протесты и демонстрации жителей Острова свободы.

На Кубе в минувшие выходные прошли массовые акции как в поддержку правительства, так и против. Судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвуют тысячи человек.

Среди требований протестующих — новые выборы, решение социальных проблем, снятие карантинных ограничений. По информации местных СМИ, скопления протестующих отмечены в восьми городах острова, включая Гавану, но о серьезных инцидентах не сообщается. При этом на улицы кубинских городов вышли и граждане, поддерживающие правительство.

Что на самом деле происходит на Острове свободы? Удержат ли свои позиции коммунисты или Кубу ждет перестройка? Как США вмешиваются во внутренние дела Кубы? Почему на острове до сих пор не началась массовая вакцинация? На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечают политологи и эксперты.

Вернуться назад

куба протесты на кубе
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru