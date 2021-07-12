«Хватит умствовать»: Геннадий Онищенко объяснил ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак»

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в авторской колонке для ФАН объяснил ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак», за которой в Москве буквально гоняются. Вакцину просто не успевают поставлять — дозы сразу заканчиваются.

Федеральное агентство новостей /

Хватит умствовать и устраивать ажиотаж! Колонка Геннадия Онищенко

Не буду искать чьи-то происки, но должен сказать, что вокруг «КовиВака» происходит какая-то странная игра. Да, хорошо, что в Москве и в других городах люди начали активно прививаться, особенно после того, как в пропаганду вакцинации против COVID-19 включилось предпринимательское сообщество. Появились способы убедить сотрудников сделать прививку: например, в общепите если официант не хочет прививаться, на мой взгляд, разумно его отправить работать туда, где он не будет контактировать с людьми, в частности — чистить картошку. Думаю, это правильный подход, хотя меня тут кое-кто обвиняет, что я, дескать, всех посылаю на кухню.

Теперь о «КовиВаке». Эта вакцина производится по наиболее традиционной технологии, на которой построено производство многих вакцин нашего национального календаря. Берется натуральный вирус, выращивается, а затем его специальными методами ослабляют или убивают. Это так называемые аттенуированные вакцины. В случае с COVID-19 речь идет об убитом коронавирусе.

Подвох тут вот в чем: этот «КовиВак» пока технически можно делать только на базе завода по производству вакцин от полиомиелита, которые производятся по тому же принципу. Естественно, на таком производстве действует особый режим безопасности из-за уровня опасности этих возбудителей. Поэтому для выпуска каждой новой партии «КовиВака» нужно перестраивать всю линию. Но надолго остановить производство вакцин против полиомиелита мы тоже не можем. Таким образом, пока не запущена новая современная линия специально под «КовиВак», а это требует времени, большие партии этой вакцины произвести нельзя.

kovivak.ru / КовиВак вакцина от коронавируса им центра Чумакова.

Но «КовиВак» так распиарили, что некоторые колеблющиеся граждане нашли себе своего рода оправдание: мол, не будем прививаться, пока не станет доступна именно эта вакцина. А когда на что-то возникает ажиотажный спрос, это что-то имеет привычку быстро заканчиваться. А тут надо еще учесть, что «КовиВака» все-таки пока производится относительно немного.

Что могу посоветовать: не надо пиарить какие-то конкретные вакцины. Давайте возьмем за точку отсчета, что у нас в России есть несколько зарегистрированных вакцин, все они безопасны и эффективны. Нужно ориентировать граждан на то, что не стоит гоняться за какими-то конкретными вакцинами, а надо прививаться тем, что доступно в настоящий момент.

Непродуманная реклама, как это случилось с «КовиВаком», может сыграть злую шутку и вообще поставить под угрозу большую работу по профилактике COVID-19. А ситуация с распространением коронавируса у нас все еще достаточно напряженная, стабилизировать ее можно только массовым охватом населения прививками. Кроме того, не забывайте, что скоро нам придется вакцинироваться еще и от гриппа, а между прививками должно пройти какое-то время.

Так что обращаюсь к гражданам, которые еще не вакцинировались от COVID-19: прививайтесь тем, что в настоящий момент есть, исходя из того, что все отечественные вакцины эффективны и безопасны. А своих коллег-медиков призываю: хватит умствовать и нагнетать ажиотаж вокруг определенных вакцин!