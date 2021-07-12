Военный эксперт Коротченко объяснил, зачем ВМФ РФ нужна новая торпеда «Ихтиозавр»

Москва, 12 июля. Российский флот получил новую универсальную торпеду УЭТ-1 «Ихтиозавр», со следующего года она может поступать не только в войска, но и на экспорт.

По предварительным подсчетам, экспортный вариант торпеды будет стоить 100 миллионов рублей. Новинку отличает глубина поражения, бесшумность и дальность обнаружения. Под водой она развивает скорость в 50 узлов.

В беседе с изданием «Журналистская правда» военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, что новинка поступит во флот в рамках планового перевооружения ВМФ РФ, оно подразумевает закупку новых типов торпед и ракетных вооружений, отвечающих современным вызовам стратегической безопасности РФ.

«Главное, чтобы характеристики, которые закладываются Министерством обороны были реализованы промышленностью. Постоянное желание быть лучше всех, похвастаться тем, что вооружение не имеет аналогов, — это глупости. Аналоги всегда есть и будут. Если нет сегодня — появится завтра», — обозначил нюансы Коротченко.

Главная задача промышленности, по словам эксперта, стабильно исполнять гособоронзаказ и предоставлять войскам новые вооружения. Это является надежной гарантией безопасности для всей страны.

Наравне в «Ихтиозаврами» на флот поступают крылатые ракеты «Циркон», способные летать на гиперзвуковой скорости. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, подобная разработка позволит России бросить вызов флоту НАТО.

Ранее ведущий конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Игорь Караваев рассказал изданию RT о ходе разработки малой субмарины прибрежного действия «Сервал» с воздухонезависимой энергетической установкой.