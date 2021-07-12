Украино-британские военные учения «Казацкая булава» начались в Николаевской области

, 12 июля. Маневры Вооруженных сил Украины (ВСУ) и армейских подразделений из четырех западных стран начались на полигонах в Николаевской области.

Кроме военнослужащих из Великобритании и Украины, в учениях Cossack Mace — 2021 (в переводе «Казацкая булава». — Прим. ред.) участвуют бойцы из Швеции, США и Канады, сообщили официальные представители украинского минобороны.

«Участие в учениях будут принимать около 2 тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной техники», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее сообщалось, может ли усиление военной и провокационной активности НАТО в Черноморском регионе привести к открытому конфликту между Россией и Альянсом.