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В ДНР сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ в районе Горловки
Армия
В ДНР сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ в районе Горловки
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Донецк, 12 июля. Управление Народной милиции ДНР сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА), используемого ВСУ для корректировки артиллерийского огня по окраинам Горловки.

В НМ ДНР заявили, что противник пытался использовать беспилотник типа «Фантом-4», однако благодаря слаженным действиям расчетов ПВО летательный аппарат был сбит у линии боевого соприкосновения.

Согласно последним данным в военном ведомстве, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили в сторону Горловки пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Известно, что в результате обстрелов были повреждены жилые дома, школа, несколько транспортных средств и система электроснабжения. Отмечается, что свыше 3000 жителей населенного пункта остались без света.

Ранее сообщалось, что бойцы Народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь по позициям ВСУ, с которых осуществлялся обстрел жилых кварталов Горловки.

Накануне официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко заявил об обстрелах бойцами ВСУ поселка Донецкий, в результате чего пострадала женщина, передает RT.

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днр всу бпла
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