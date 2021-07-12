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Экс-глава Подмосковья Громов рассказал о процессе написания книги про Афганистан

  /   Обновлено: 12 июля 2021 11:48
Общество
Экс-глава Подмосковья Громов рассказал о процессе написания книги про Афганистан
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 12 июля. Новую книгу, посвященную выводу советских войск из Афганистана, презентовал бывший губернатор Московской области Борис Громов.

Написание книги заняло у него целый год, сейчас рукопись передана в издательство. Она стала вторым трудом Бориса Громова на военную тему и получила название «Три жизни одного человека: правда и ничего другого», передает интернет-издание «Вести Подмосковья».

«Считаю, что моя книга получилась правдивой», — отметил Громов, говоря о своем труде в трех частях.

Особенность материала заключается в том, что там подробно разбирается участие советского ограниченного контингента в боевых действиях, проходящих на территории Афганистана. Книга основана на том, что Герой Советского Союза Громов лично видел и слышал за пять лет, нахождения в стране. Автор также работал в архивах и изучал материалы заседаний Политбюро ЦК КПСС для написания правдивой истории.

События на территории Афганистана продолжают развиваться. Так, Соединенные Штаты приняли вывести свои войска из страны. Решение уже раскритиковали американские граждане.

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ссср афганистан книга громов
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