Лариса Лужина изменяла первому мужу с супругом Гурченко

Москва, 12 июля. Актриса Лариса Лужина призналась, что изменяла своему первому мужу Алексею Чардынину с коллегой Александром Фадеевым, который был женат на Людмиле Гурченко.

Звезда советского кинематографа очень тепло отозвалась о бывшем муже, назвав его очень талантливым человеком. Но его жизнь, как считает знаменитость, сломалась. Сохранить брак оператору и актрисе не удалось, в том числе из-за отсутствия детей.

«Нас разлучили расставания из-за съемок. Он хотел ребенка от меня. У нас было несчастье. Я не смогла родить. Алеша очень хотел детей. А потом я уехала в Германию. Леша поехал в горы на какие-то съемки и там у него случился роман, отношения с другой женщиной», — сказала актриса в эфире программы «Судьба человека».

Но не только Чардынин грешил. Изменяла супругу и сама Лужина. Она закрутила роман с Фадеевым, который был женат на Гурченко с 1962 по 1964 год.

«Я была в него серьезно влюблена. Мне хотелось полюбить, но я, если честно, не любила его по-настоящему», — добавила 82-летняя знаменитость.

Актриса была замужем четыре раза, но старость она проводит в одиночестве. Как считает Лужина, бог наказывает ее за предательство второго мужа.