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Россиянин указал на корни русофобии Прибалтики и нашел лучший способ борьбы
Политика
Россиянин указал на корни русофобии Прибалтики и нашел лучший способ борьбы
slovodel.com

Санкт-Петербург, 12 июля. Для того, чтобы найти источник антироссийской позиции Прибалтики и эффективно разобраться с проблемой, достаточно лишь заглянуть в учебник истории.

Житель Петербурга в беседе с журналистом «Народных Новостей» объяснил неизбежность объединения России, Белоруссии и Украины, приветствовал упрощение выдачи российского паспорта украинцам и указал на исторические корни русофобской политики Прибалтики, назвав лучший способ борьбы с этим явлением.

По словам петербуржца, украинский народ прекрасно понимает ущербность политики своего руководства, направленной на отрыв от России. Родство украинцев, россиян и белорусов уходит своими корнями в глубину веков. По сути, это один народ, сформировавшийся не десять и даже не сто лет назад. В Киевской Руси ведь не было ничего украинского в нынешнем понимании.

Собеседник журналиста приветствовал упрощение процедуры получения гражданства для украинцев, отметив, что по-другому никак нельзя. Он рассказал, что у него на Украине много родственников. Его дед воевал и после войны осел на украинском юге. Это ведь не значит, что он теперь украинец. И там большая часть населения имеет родственные связи с РФ. Миллионы не прочь получить российский паспорт.

По мнению респондента, рано или поздно русский народ, разделенный сейчас границами России, Украины и Белоруссии несомненно воссоединится. Объединение этих трех стран неизбежно. Он сравнил их с единым организмом, которому категорически противопоказана ампутация.

Также петербуржец указал на истинные корни русофобии Прибалтики, подчеркнув, что история прекрасно объясняет развитие враждебных процессов в Эстонии, Латвии и Литве.

«В истории масса примеров. Ливонское государство, Литовское, шведы…. Всю жизнь, начиная с крестовых походов они насаждали неприятие православия. У них католицизм. Разные религии, совсем другой менталитет. Сколько погибло уже после 45-го года, зачищая леса от «лесных братьев»… По мне так лучше, чтобы у них все шло своим чередом. Хотят быть в Европе — и бог с ними. Но при этом мы же им только помогаем. Хотите порт? Пожалуйста. Единая энергосистема? Держите. Но им ведь ничего не нравится. Ну а мы потихонечку уходим. И это лучший способ борьбы с их русофобией», — вынес свой вердикт россиянин.

По его мнению, Россия сейчас выбрала самую правильную тактику. Излечить Прибалтику сможет только горький опыт.

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украина россия русофобия прибалтика
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