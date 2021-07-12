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Пиар-директор МакSим опровергла сообщения о начавшемся у певицы сепсисе

  /   Обновлено: 12 июля 2021 11:48
Общество
Пиар-директор МакSим опровергла сообщения о начавшемся у певицы сепсисе
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 12 июля. Пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская прокомментировала сообщения о начавшемся у исполнительницы сепсисе. Она отметила, что эта информация не соответствует действительности.

Об ухудшении состояния знаменитости писал сайт kp.ru со ссылкой на подругу МакSим. Женщина рассказала, что после КТ и анализа крови в легких исполнительницы якобы выявили сильнейший гнойно-воспалительный процесс.

Однако Богушевская опровергла это сообщение в беседе с РБК. Пиар-директор певицы отметила, что состояние звезды остается без изменений.

МакSим попала в клинику в середине июня с тяжелым воспалением легких. После госпитализации певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

За состояние исполнительницы сильно переживают не только ее поклонники, но и болельщики футбольного клуба «Спартак». Песня МакSим «Знаешь ли ты» является их неофициальным гимном. Фанаты команды даже устроили акцию в поддержку певицы, после которой к ним обратилась менеджер звезды Маргарита Соколова.

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звезды певица макsим
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