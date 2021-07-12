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Авиация Черноморского флота совершила перелет в Петербург для участия в параде ко Дню ВМФ

  /   Обновлено: 12 июля 2021 12:01
Армия
Авиация Черноморского флота совершила перелет в Петербург для участия в параде ко Дню ВМФ
wikipedia.org  /  Alexander Mishin / CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 12 июля. Самолеты и вертолеты Черноморского флота России прибыли в Петербург для участия в главном военно-морском параде ко Дню ВМФ, который состоится 25 июля.

Как рассказали в пресс-службе ЧФ, в Петербург были направлены более 10 самолетов и вертолетов, в том числе штурмовики Су-24МР, самолеты-амфибии Бе-12, противолодочный вертолет Ка-27ПЛ и разведывательный вертолет Ка-31Р, вертолет Ми-8.

«Экипажи самолетов и вертолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота совершили перелет с крымских аэродромов в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в параде ко Дню ВМФ во Владивостоке будут участвовать семь боевых кораблей. Также RT передавал, в петербургском параде планируется задействовать авиацию Северного флота.

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