Военный аналитик Протопопов раскрыл истинные планы НАТО по Черному морю

Москва, 12 июля. Страны НАТО не планируют покидать Черноморский регион, намереваясь усиливать свое присутствие в нем, считает военный аналитик Николай Протопопов.

Запад решил не приносить извинения России за провокацию вблизи Крыма с участием британского эсминца HMS Defender, который в середине прошлого месяца нарушил границы РФ в Черном море, отметил военный обозреватель РИА Новости Николай Протопопов в своей статье. По его словам, вместо этого страны НАТО решили наоборот продемонстрировать, что они не намерены уходить из Черного моря, а будут наращивать свое присутствие в регионе. Кроме того, Североатлантический альянс может пойти на новые провокации, считает эксперт. Аналитик раскрыл истинные планы НАТО по Черному морю.

Намерения руководства НАТО по дальнейшему пребыванию в Черном море для «защиты союзников» были озвучены специальным представителем генерального секретаря Альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем, напомнил автор материала. Спецпредставитель генсека блока подчеркнул, что антироссийская провокация HMS Defender стала демонстрацией позиции Запада в отношении статуса Крыма.

Корабли Королевского флота якобы будут и дальше проходить через «территориальные воды Украины» вблизи Крыма, заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, подчеркнул Протопопов. Британский министр утверждает, что на подобные действия у Лондона «есть полное право». Автор материала предположил, что в скором времени руководство НАТО может организовать новые провокации в отношении России. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не оставит без внимания попытки нарушения госграниц, и предпримет соответствующие меры в случае необходимости.

Страны Запада будут наращивать градус напряженности в Черном море, так как для НАТО сейчас важнейшей задачей является поддержание конфронтации с Россией, уточнил журналист, сославшись на слова члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова.

«Сейчас ведется полномасштабная ментальная и информационная гибридная война», — сказал Судаков.

Черноморский флот России, тем не менее, все еще является доминирующей силой в регионе, подчеркнул аналитик. За последние годы ЧФ претерпел значительные изменения в лучшую сторону, уточнил он. Эксперт напомнил о ракетном крейсере «Москва», который является флагманом Черноморского флота. По словам Протопопова, этот корабль, предназначенный для уничтожения авианосных групп, может справиться с любой морской техникой потенциального противника. Кроме того, на вооружении моряков-черноморцев имеются и субмарины типа «Варшавянка», являющиеся самыми тихими в мире дизель-электрическими подводными лодками. Автор статьи добавил, что у России есть чем ответить на провокации НАТО в Черном море.

Ранее в Киеве вручили медаль «Защитник Украины» капитану британского эсминца HMS Defender, «отметившегося» провокацией вблизи Крыма. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал такое решение украинских властей, заявив, что Киев продемонстрировал этим свое преступное нутро.