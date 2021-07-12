Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 12:20
12:19
Общество
Особый вид профилактики гибели детей на пожарах применяют в Туле
12:16
Экономика
Девелоперы объявили о рекордных объемах нового строительства
12:15
Политика
Опубликованы первые фото встречи Зеленского и президента Германии Штайнмайера
12:09
Происшествия
Бывший главврач крупнейшей больницы Забайкалья получил девять лет тюрьмы за взятки
12:09
Спорт
Клубам РПЛ разрешили включать в заявку на сезон до 28 игроков
12:08
Общество
МИД Белоруссии допустил открытие прямого авиарейса в Крым
12:06
Политика
Грузинские депутаты устроили потасовку в парламенте
12:04
Общество
Фильмы Владимира Меньшова покажут в Донецке в память о режиссере
11:59
Шоу-бизнес
Лариса Лужина винит себя в развале второго брака
11:59
Общество
За жителями Токио приглядывает гигантский кот
Все новости

За жителями Токио приглядывает гигантский кот
Общество
За жителями Токио приглядывает гигантский кот

Жители столицы Японии привыкли к столкновениям с явлениями, неподвластными нашей природе. Например, в Токио наведается очередной кайдзю, от которого спасет народный герой Годзилла. Или же в порту Йокогамы жители страны восходящего солнца построят огромного робота из недавно просмотренного аниме для борьбы с нависшими угрозами. Однако на этот раз все оказалось куда прозаичнее.

В Токио заработал огромный цифровой бигборд для трансляции рекламы прямо на улице. Между роликами на этом экране показывают трехмерного виртуального кота. Сам экран находится возле железнодорожной станции Синдзюку.

Теперь у рекламного щита скапливаются прохожие, чтобы сфотографировать зрелище и послушать мурлыканье кошки. Утром она просыпается, днем бродит по экрану, а вечером спит, положив голову на лапы.  Организаторы несомненно будут довольны популярностью своего творения.

В последние годы реалистичные 3D-рекламные щиты приобрели популярность в нескольких азиатских странах.

 

Вернуться назад

япония технологии токио животные анимация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru