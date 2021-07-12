За жителями Токио приглядывает гигантский кот

Жители столицы Японии привыкли к столкновениям с явлениями, неподвластными нашей природе. Например, в Токио наведается очередной кайдзю, от которого спасет народный герой Годзилла. Или же в порту Йокогамы жители страны восходящего солнца построят огромного робота из недавно просмотренного аниме для борьбы с нависшими угрозами. Однако на этот раз все оказалось куда прозаичнее.

В Токио заработал огромный цифровой бигборд для трансляции рекламы прямо на улице. Между роликами на этом экране показывают трехмерного виртуального кота. Сам экран находится возле железнодорожной станции Синдзюку.

Теперь у рекламного щита скапливаются прохожие, чтобы сфотографировать зрелище и послушать мурлыканье кошки. Утром она просыпается, днем бродит по экрану, а вечером спит, положив голову на лапы. Организаторы несомненно будут довольны популярностью своего творения.

В последние годы реалистичные 3D-рекламные щиты приобрели популярность в нескольких азиатских странах.