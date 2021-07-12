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В Сети показали замедленную съемку выстрела танка Т-14 «Армата»
Армия
В Сети показали замедленную съемку выстрела танка Т-14 «Армата»
rae2015.ru  /  Пресс-служба Russia Arms EXPO

Москва, 12 июля. Пробный выстрел новым танковым боеприпасом для танка Т-14 «Армата» показали в замедленной съемке. Испытания прошли на полигоне самого закрытого НИИ страны — 38-го НИИИ БТВТ.

Сотрудники 38-го НИИИ БТВТ испытали новый кумулятивный боеприпас, впечатляющие кадры с полигона показали в передаче «Военная приемка» на канале «Звезда». На испытательных стрельбах телеведущему Алексею Егорову досталось место командира Т-14. Для демонстрации того, как ощущается стрельба внутри танка, он взял с собой бокал воды. В момент пуска снаряда из стакана выплеснулось совсем чуть-чуть жидкости. Добиться такой устойчивости получилось благодаря системам погашения отдачи в «Армате».

В передаче было отмечено, что специально для «Арматы» создали целую серию боеприпасов, но в передаче были показаны стрельбы с использованием стандартного кумулятивного боеприпаса. Выстрел был прогревочный: до начала стрельб ствол танка нужно надлежащим образом нагреть, чтобы довести до кондиции, это влияет на точность.

Ранее издание RT передало, что танк Т-14 успешно прошел испытания в беспилотном режиме. В Ростехе оптимистично настроены по поводу проекта беспилотной бронетехники. Замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в беседе с журналистами рассказал, что появление дистанционно управляемых танков является требованием времени.

В начале месяца глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Т-14 «Армата» находится на финальной стадии государственных испытаний и отправится в серийное производство в 2022 году.

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армата т-14 стрельбы
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