Трамп лидирует в опросе по выборам 2024 года среди республиканцев

Техас, 12 июля. Бывший глава США Дональд Трамп набрал 70% голосов в первичном опросе за выдвижение в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Сейчас политик занимает первое место по итогам голосования на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Техасе. Этот результат на 20% выше, чем исход первичного опроса активистов и выборных должностных лиц Америки, состоявшегося на политической конференции в феврале в Орландо.

Второе место, получив 21% голосов, занимает губернатор Флориды Рон ДеСантис. Никто из остальных 19 потенциальных претендентов на пост главы Белого дома от республиканцев в 2024 году не набрал больше одного процента.

Ранее Трамп отказался озвучивать свое решение по участию в будущих президентских выборах, сославшись на сложности, которые могут возникнуть при финансировании кампании. Он не стал раскрывать, чем заключаются трудности, передает НСН.