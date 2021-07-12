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Гребенщиков восхитил поклонников новым клипом на песню «Масала Доса»
Общество
Гребенщиков восхитил поклонников новым клипом на песню «Масала Доса»
Prt Scr youtube.com  /  Борис Гребенщиков

Москва, 12 июля. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков представил новый клип на песню «Масала Доса». Видео привело поклонников музыканта в восторг.

Новый клип вышел на YouTube-канале Гребенщикова 10 июля. С момента публикации видео набрало почти 60 тысяч просмотров и более 6 тысяч лайков. Режиссером клипа на песню «Масала Доса» выступил Сергей Дебижев.

Музыкальное видео восхитило поклонников творчества Гребенщикова. Отдельное внимание фанаты обратили на необычные очки музыканта.

«Отдельно хочется выразить свое восхищение клипом: великолепный клип для великолепной песни!»;

«Здорово!!! Столько зрительных образов, и все они, как говорится, в яблочко!»;

««Аквариум» не перестает нас радовать и удивлять своими клипами. Клип отличный! Очки супер — просто хит сезона!» — написали пользователи YouTube.

Группа «Аквариум» ранее выпустила альбом под названием «Дань». Пластинка состоит из каверов на песни известных рокеров.

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