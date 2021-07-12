Гаспарян: Передача документов Пивоварова юристам «Яблока» ни о чем не говорит

В беседе с корреспондентом ФАН публицист и политолог Армен Гаспарян прокомментировал подачу командой Андрея Пивоварова документов на его выдвижение юристам партии «Яблоко». Он заверил, что данный этап не является показательным, объективные шансы соратника Михаила Ходорковского на выдвижение остаются низкими.

Бывший координатор «Открытой России»1 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Татьяна Усманова сообщила о передаче документов по выдвижению Андрея Пивоварова юристам «Яблока». По ее словам, документация «идеальна», какие-либо претензии со стороны ЦИК должны быть исключены.

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«Если нам откажут, это будет чисто политическое решение. Без Андрея Пивоварова выборы не могут быть конкурентными. Надеемся на лучшее и готовимся вести кампанию», — написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, в начале июля в Москве состоялся открытый съезд «Яблока». От партии были выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы. В списке фигурировал и Пивоваров, находящийся в настоящее время в краснодарском СИЗО. Он проходит по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. Решение выдвинуть Пивоварова на выборы в «Яблоке» объяснили гуманитарными соображениями.

«Это гуманитарный шаг в поддержку политического заключенного, но мы понимаем, что никакую кампанию из СИЗО он вести не будет», — заявил зампредседателя демократической партии Иван Большаков.

Так, Гаспарян напомнил, что Пивоваров никогда не был членом «Яблока»: традиционно партия выдвигает только людей, которые уже в ней состоят. Более того, основанная Григорием Явлинским структура сразу дала понять, что кандидатура экс-директора «Открытки» не представляет интереса. Дело здесь исключительно в его статусе «политзаключенного».

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«Другой вопрос, я не очень понимаю, как они представляют себе эту картину. Пивоваров находится под следствием, он арестован. Кто-то еще действительно полагает, что он кандидат в депутаты? Я не убежден, что Пивоваров будет зарегистрирован, мягко говоря», — считает эксперт.

Что касается самой процедуры передачи Усмановой документов юристам РОДП «Яблоко», то она ничего не означает. Любой формальный кандидат собирает соответствующие свидетельства, далее их изучают уполномоченные лица, оформляют и подают в ЦИК согласно закону. Через неделю комиссия выносит вердикт, имеет ли право тот или иной человек участвовать в выборах.

«Если кандидата допускают, он берет свои документы и несет их дальше. А то, что они собрали документы (Пивоварова. — Прим. ФАН), не означает, что он будет зарегистрирован. У нас отсекали от выборов даже политиков федеральной известности, поэтому с этой точки зрения шансы Пивоварова, мягко говоря, невелики», — резюмировал Гаспарян.

Ранее политолог Сергей Карнаухов объяснил возникшие на начальных этапах сложности в вопросах, связанных с выдвижением Пивоварова. Он предположил, что речь может идти о внутрипартийных манипуляциях.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ