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«Единая Россия» анонсировала мероприятия с федеральной пятеркой кандидатов в Госдуму

  /   Обновлено: 12 июля 2021 11:53
Политика
«Единая Россия» анонсировала мероприятия с федеральной пятеркой кандидатов в Госдуму
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 12 июля. Предвыборные мероприятия фракции «Единая Россия» пройдут с участием кандидатов от первой федеральной пятерки, заявил замсекретаря генерального совета партии Сергей Перминов.

Предстоящие мероприятия он анонсировал в беседе с РИА Новости. В федеральную пятерку «Единой России» входят такие фигуры, как министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач московской больницы «Коммунарка» Денис Проценко, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, сопредседатель центрального штаба организации «Общероссийский народный фронт» Елена Шмелева и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Будет содержательно и интересно», — пообещал представитель партии.

Ранее свое включение в федеральную пятерку кандидатов в Госдуму от «Единой России» прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что представлять «Единую Россию» на выборах для него — большая честь.

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россия единая россия выборы в госдуму
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